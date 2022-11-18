Перечень товаров, по которым будет оплачиваться утильсбор, утвержден в Казахстане

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев подписал приказ об утверждении перечня отдельных видов продукции, производимой на территории Республики Казахстан и (или) ввозимой на территорию РК физическими и юридическими лицами, по которым обеспечивают сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств такой продукции.
В перечень товаров, по которым полагается оплата утильсбора, вошли:
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности за исключением транспортной техники, предоставляемой в рамках гуманитарной помощи;
- каучук, резина и изделия из них;
- аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них;
- нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 массовых процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель, и отработанных нефтепродуктов;
- прочие химические продукты: антифризы, тормозные жидкости;
- полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, металлическая упаковка, упаковка из комбинированных материалов;
- самоходная техника;
- кабельно-проводниковая продукция и др.
Всего список содержит 20 пунктов. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.