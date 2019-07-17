Переход с 2020 года на упрощенные декларации подтолкнет предпринимателей скрывать доходы - Атамекен

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Переход с 2020 года на упрощенную декларацию подтолкнет предпринимателей скрывать доходы, заявил директор департамента торговли НПП РК "Атамекен" Нурлыбека Муканова, передает Kazakhstan Today.

Переход на упрощенную декларацию не простимулирует субъектов торговли выйти из "серого" рынка, а наоборот, подтолкнет предпринимателей скрывать доходы, так как это изменение налогового режима приведет к дополнительным затратам бизнеса", - заявил директор департамента торговли НПП РК "Атамекен" Нурлыбека Муканова,

В Нацпалате отметили, что провели анализ предприятия с годовым оборотом средств 8,9 млн тенге, где чистая прибыль по патенту составляет 115 590 тенге. "Казалось бы, незначительное на первый взгляд изменение налога на оборот на 1% (с 2% до 3% от оборота) приведет к сокращению чистой прибыли субъекта частного предпринимательства на целых 36%", - отмечают специалисты.

Получается, что с тем же оборотом средств чистая прибыль составит всего 73 716 тенге. Тогда как налоговые отчисления практически не изменятся, а чистая прибыль сократится за счет дополнительных расходов: открытие и обслуживание банковского счета, аренда POS-терминала, обслуживание ККМ, оплата услуг интернета, дополнил Муканов,

В результате, по данным экспертов, дополнительные поступления в бюджет составят 915 млн тенге, доход сторонних организаций (БВУ, АО "Казахтелеком", организации продающие и обслуживающие ККМ) 3,9 млрд тенге.

Исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация прямых продаж Казахстана" Анастасия Калашникова акцентировала, что бизнес не против работать по упрощенной декларации, однако обеспокоен дополнительными финансовыми издержками, которые несет цифровизация, а также усложнение бухгалтерских отчетов.

Бизнес будет вынужден нанимать бухгалтера, тогда как работа по патенту была доступна предпринимателям, которые работали самостоятельно, без наемных сотрудников", - отметила Калашникова.

В свою очередь, председатель Комитета торговли Кайрат Мажибаев отметил, что увеличение объемов продаж и наличие конкуренции влечет за собой снижение стоимости услуг. Однако, по его словам, что это не наблюдается со стороны обслуживающих компаний и банковского сектора.

Нацпалата обратилась к Национальному банку РК с просьбой рассмотреть тарифы банков. На сегодняшний день они различаются в зависимости от обслуживания платежных карточек в рамках сети одного банка или при межбанковской операции, и варьируются от 0,5% до 2,5%", - сообщили в НПП.

Руководитель управления Комитета госдоходов Министерства финансов РК Гульмира Смагулова, переход на упрощенное декларирование не связан с переходом на онлайн-ККМ. "Разница упрощенной декларации от патента - налоговая ставка, ранее она составляла 2%, а по СНР налоговая ставка с дохода составит 3% (ИПН с дохода (выручки) - 1,5%, социальный налог (СН) с дохода - 1,5%)", - сказала Смагулова.

По ее словам, это вопрос не совсем к Комитету государственных доходов. "Но мы знаем об этом и не раз поднимали вопрос о пересмотре тарифов. Также любой предприниматель сможет уменьшить сумму своего ИПН на сумму расходов при приобретении ККМ в размере 50%, но не более 60 тысяч тенге. Поправки коснутся и тех, кто будет покупать трехкомпонентную интегрированную систему, и такие предприниматели могут уменьшить ежегодную сумму налога на 60 тысяч тенге в течение двух лет", - пояснила Гульмира Смагулова.

По итогам заседания Кайрат Мажибаев предложил встретиться на отдельной площадке с приглашением всех ответственных лиц от Ассоциаций, представителей компетентных госорганов, Нацбанка, АО "Казахтелеком" и других операторов услуг и поставщиков оборудования.

В результате встреч в узком формате нужно выработать четкую позицию по изменению налогового режима для субъектов торговли, и предприниматели должны получить пользу на 2% в виде качества госуслуг. Необходимо понятным образом выработать расчеты по операционным издержкам, а также каким образом бизнес станет с данной поправкой прозрачнее. На все вопросы бизнес-сообщество должно получить ответы, чтобы донести информации дальше", - заключил Кайрат Мажибаев.

Как сообщалось ранее, с 2020 года торговая отрасль должна перейти на упрощенный режим. Кроме того, с 1 января 2020 года все денежные расчеты за проданный товар будут проводиться с применением контрольно-кассовых машин.

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