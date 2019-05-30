По итогам саммита ВЕЭС подписано 18 документов

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане по итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета приняты и подписаны 18 документов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, по итогам саммита подписаны следующие документы:

2. Решение Высшего совета "О вопросах подписания Соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики";

3. Решение Высшего совета "О вопросах подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны";

5. Решение Высшего совета "О Совете по промышленной политике Евразийского экономического союза";

6. Решение Высшего совета "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза";

7. Распоряжение Высшего совета "О результатах мониторинга исполнения в 2017-2018 годах государствами-членами положений, предусмотренных правилами регулирования торговли, услугами, учреждения и деятельности"

8. Распоряжение Высшего совета "О некоторых вопросах реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза";

9. Распоряжение Высшего совета "О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий";

10. Распоряжение Высшего совета "О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2018 год";

11. Распоряжение Высшего совета "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета"

12. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

13. Протокол о распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС;

14. Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе;

15. О подписании Протоколов о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

16. Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года;

17. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

18. Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.

Как отметил на заседании президент РК Касым-Жомарт Токаев, евразийская интеграция, несмотря на известные трудности, демонстрирует хорошие результаты.

За прошлый год рост ВВП государств-членов ЕАЭС составил 2,5%. Объем внешней торговли вырос на 19%, экспорт - на 27%. Взаимная торговля внутри союза увеличилась на 9%. Если говорить о Казахстане, в 2018 году наша экономика выросла более чем на 4%", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев обозначил наиболее важные задачи, стоящие перед интеграционным объединением на предстоящий период. По его мнению, необходимо реализовать инфраструктурные мегапроекты, цифровую повестку ЕАЭС, а также использовать потенциал Международного финансового центра "Астана". Предстоит работа по развитию общего рынка и его защите от демпинга и контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, обеспечению эффективного таможенного администрирования.

Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил построить скоростную железную дорогу и канал "Евразия" . Эти проекты могли бы стать символом евразийской интеграции, придать дополнительный импульс развитию экономик наших стран и крепко связать Большую Евразию. В результате наши государства станут еще более конкурентоспособными и привлекательными для транзита Восток-Запад-Восток", - подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, глава государства указал на необходимость совместных усилий, направленных на обеспечение доступа товаров на новые рынки, устранение барьеров в торговле и транзите.

Вместе с тем в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточнили, что главы государств ЕАЭС заявили о стремлении войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса. Об этом говорится в их совместном заявлении по случаю пятилетия подписания Договора о Союзе.

Главы стран ЕАЭС заявили о необходимости расширять использование национальных валют во взаимных расчетах, продолжать работу по обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Среди преимуществ Союза для граждан отмечено расширение возможностей трудоустройства и получения социальных гарантий, доступа потребителей к более качественной продукции за счет внедрения передовых технических стандартов и требований. Отдельное внимание в заявлении уделено укреплению позиций государств Союза на международной арене.

Мы видим ЕАЭС как мощный региональный центр притяжения инвестиций и интеллектуальных ресурсов, территорию инноваций, высоких технологий, благоприятного делового климата, а также как сильное, устойчивое, конкурентоспособное и процветающее объединение, функционирующее в интересах качественного улучшения жизни наших граждан и формирования стабильной и перспективной основы для будущих поколений. Совместно наши страны, несомненно, войдут в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса", - отмечено в заявлении.

Кроме того, члены ВЕЭС подписали международный договор о формировании общего рынка электроэнергии (ОЭР) Союза. Это первый из трех подобных документов в сфере энергетики, которые должны быть заключены в рамках ЕАЭС.

Как пояснили в ЕЭК, международный договор определяет правовые основы и принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка, устанавливает сферы, которые будут урегулированы правилами его функционирования, а также наделяет полномочиями Евразийский межправительственный совет и Совет Комиссии по утверждению актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок ЕАЭС. Документ определяет органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают функционирование общего электроэнергетического рынка Союза, его участников и инфраструктурные организации, способы торговли электрической энергией.

Отмечается, что создание общего рынка электроэнергии позволит установить прозрачные рыночные цены на электроэнергию для потребителей и будет способствовать экономическому росту стран евразийской "пятерки". Предприятия государств-членов смогут покупать более дешевое электричество на евразийском пространстве, что снизит себестоимость выпускаемой ими продукции и положительно отразится на ценах для конечных потребителей. Также формирование общего рынка позволит укрепить энергобезопасность стран Союза.

Главы стран Союза подписали Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС - в целях подтверждения законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена на территорию другого и предотвращения уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. В основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран Союза информационной системы. При этом сведения, необходимые для прослеживаемости, будут аккумулироваться системой из товаросопроводительных документов. В дальнейшем Совет Комиссии будет определять перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

Помимо этого, на заседании ВЕЭС был рассмотрен ряд вопросов, связанных с проведением ЕАЭС торговых переговоров с внешними партнерами. Комиссия представила членам Высшего совета доклад о заключении торговых договоров ЕАЭС с третьими странами. В документе отмечено, что за время работы Комиссии сформулирован и отработан формат действий единой переговорной команды, в которую входят представители ЕЭК и правительств союзных стран.

Также ВЕЭС принял решение создать вспомогательный орган - Совет по промышленной политике ЕАЭС . Его цель - обеспечить взаимодействие уполномоченных национальных министерств по реализации согласованной промышленной политики. Совет будет заниматься подготовкой для стран Союза предложений по стратегиям, направлениям и перспективам развития промышленного комплекса ЕАЭС.

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