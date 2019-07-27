Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Почти 30% всей банкоматной сети страны сконцентрировано в Нур-Султане и Алматы. На ведущую пятёрку банков приходится 80% всего банкоматного парка БВУ РК, передаёт Kazakhstan Today.

По данным Нацбанка страны, количество банкоматов к началу лета составило 10,6 тысячи устройств. Это на 0,8% (82 банкомата) больше, чем в прошлом месяце, и на 6,9% (685 штук) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ranking.kz

Среди регионов РК больше всего банкоматов сосредоточено в Алматы (1,9 тысячи устройств) и Нур-Султане (1,2 тысячи), что составляет 18,1% и 11,3% от их количества в РК, соответственно. Третье место занимает Карагандинская область: 908 банкоматов, или 8,5% от количества в РК.

Наибольший годовой рост в процентном соотношении зафиксирован в Алматинской области: на 18,6%, до 492 устройств; в абсолютном значении - в Нур-Султане (на 105 банкоматов) и Карагандинской области (на 101 устройство).

Среди БВУ РК собственная банкоматная сеть имеется у 15 банков из 28. Согласно информации с корпоративных сайтов самих фининститутов, незначительно отличающейся от данных регулятора, наибольшим количеством банкоматов располагает Народный банк: почти 5 тысяч устройств, 685 из которых расположены в Алматы (13,8%) и 512 - в Нур-Султане (10,4%).

На втором месте по масштабам банкоматной сети Kaspi Bank: 1,2 тысячи устройств, из которых в Алматы - 339 (29%), в Нур-Султане - 179 (15,3%).

Более половины своей банкоматной сети разместили в Алматы Altyn Bank (52,8%, или 19 устройств) и Capital Bank (60,6%, или 20 штук). Заметим, у Capital Bank в целом банкоматная сеть сконцентрирована только в столицах: оставшиеся 13 банкоматов (39,4% сети) банк разместил в Нур-Султане.

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