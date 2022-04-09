Представители Казатомпрома встретились с французскими партнерами

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - 7 апреля в Нур-Султане председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Мажит Шарипов встретился с французскими партнерами - генеральным директором Orano Филиппом Кношем и генеральным директором Orano Mining Николя Маесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития совместного казахстанско-французского предприятия ТОО СП "КАТКО", осуществляющего добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) в северной части участка № 1 ("Южный") и на участке № 2 ("Торткудук") месторождения Моинкум в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО "НАК "Казатомпром".

Казатомпром и Orano продолжают инвестировать в социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов присутствия, а также в повышение уровня благосостояния и качества жизни своих работников.

Участники встречи обратили внимание на высокий потенциал для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и подтвердили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве в целях реализации совместных проектов в атомной отрасли.