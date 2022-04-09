Система Orphus

Представители Казатомпрома встретились с французскими партнерами

08.04.2022, 19:29 4546
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - 7 апреля в Нур-Султане председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Мажит Шарипов встретился с французскими партнерами - генеральным директором Orano Филиппом Кношем и генеральным директором Orano Mining Николя Маесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития совместного казахстанско-французского предприятия ТОО СП "КАТКО", осуществляющего добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) в северной части участка № 1 ("Южный") и на участке № 2 ("Торткудук") месторождения Моинкум в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО "НАК "Казатомпром".
 
Казатомпром и Orano продолжают инвестировать в социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов присутствия, а также в повышение уровня благосостояния и качества жизни своих работников.
 
Участники встречи обратили внимание на высокий потенциал для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и подтвердили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве в целях реализации совместных проектов в атомной отрасли.
 

новости по теме

Правительство РК опубликовало пул реализуемых инвестиционных проектов

08.04.2022, 18:53 5156
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе расширенного заседания правительства в феврале, сформирован единый пул реализуемых инвестиционных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Правительством проработан пул инвестиционных проектов. В них включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов на разных стадиях их реализации стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах, сообщает пресс-служба главы правительства
 
Пул состоит из 761 проекта инвесторов из более 30 стран мира на общую сумму порядка 24,14 трлн тенге и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест.
 
Полный список проектов опубликован и доступен на официальных сайтах Министерства иностранных дел, Министерства национальной экономики, АО "НК "KAZAKH INVEST" и МФЦА. Кроме того, в разрезе отраслей проекты опубликованы на сайтах профильных министерств, в разрезе регионов - на сайтах акиматов городов и областей. Представлены такие данные, как: наименование проекта, страна инвестора, даты начала реализации и предполагаемого ввода в эксплуатацию, регион, ответственный государственный орган, сумма инвестиций и количество рабочих мест.
 
Информация по проектам будет обновляться на ежеквартальной основе ввиду развития проектов на разных стадиях.
 

В Казахстане повысились цены на жилье

08.04.2022, 16:54 6471
В Казахстане повысились цены на жилье
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за год (март 2022 года к марту 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья - на 20,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье за год повысилась на 22,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Бюро национальной статистики, за месяц (март 2022 года к февралю 2022 года) отмечено нарастание темпов роста цен на продажу нового жилья с 0,4% в феврале до 5,5% в марте. Цены на перепродажу квартир в марте по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 4,6%, арендную плату за благоустроенное жилье - на 3,5%.
 

Бюро национальной статистики АПСР РК ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Нур-Султану, Алматы, Шымкенту, Семею. Информацию по продажам нового жилья мы собираем у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одно-, двух-, трехкомнатным квартирам", - пояснил директор департамента статистики цен Бюро национальной статистики АСПР РК Куанышбек Жакыпбекулы.

 

Объем контейнерных перевозок зерна за год вырос в 4 раза - КТЖ

08.04.2022, 15:12 7856
Объем контейнерных перевозок зерна за год вырос в 4 раза - КТЖ
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По итогам 2021 года объем перевозок зерновых грузов в контейнерах по Казахстану составил 174 тысячи тонн, что в 4 раза превышает показатель 2020 года (44 тысячи тонн), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объем перевозок зерна в контейнерах уверенно растет", - сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы".

 
По информации компании, за январь - февраль 2022 года наблюдается двукратное увеличение объема перевозок зерна в контейнерах (45 тысяч тонн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
 

Для наращивания экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции национальный мультимодальный оператор АО "KTZ Express" успешно перевозит зерно и зернобобовые культуры в контейнерах. Казахстанское зерно загружается в контейнеры, предназначенные для перевозки и хранения различных сыпучих и мелкофасованных грузов, мешки "Биг Бэг" с соблюдением необходимых санитарных норм", - говорится в пресс-релизе.        

 
Контейнерные поезда формируются на казахстанских станциях Костанай, Жетісу, Бурундай, Жана-Есиль. Далее через пограничный переход Достык груз следует в направлении китайских городов Урумчи, Чунцин, Алашанькоу, а также через казахстанский морской порт Актау в направлении турецкого города Мерсин.
 
В КТЖ подчеркнули, что контейнеризация перевозок зерна - тренд, набирающий все большую популярность. В числе его преимуществ - возможность перевозки на более дальние расстояния, с более высокой скоростью, по принципу "от двери до двери" и без необходимости перегрузки в пути следования.
 
Между тем пока КТЖ рапортует об увеличении контейнерных перевозок зерна, в Казахстане дорожает пшеница. За март цены на зерно выросли на 1,5%, за год - более чем на 20%. 
 
В марте павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна. По их словам, раньше они покупали зерно у России по приемлемой цене, но после введения РФ запрета на экспорт зерна и сахара эта возможность исчезла. Теперь они вынуждены  покупать зерно у казахстанских сельхозпроизводителей по высокой цене.

В Минсельхозе заявили, что искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создают недобросовестные участники.  В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. 

В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Минсельхозе. 


Позже глава ведомства Ербол Карашукеев озвучил сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки из Казахстана. Они будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка, заявил глава Минсельхоза.
 

Новая ветроэлектростанция близ Алматы заработает в 2022 году

08.04.2022, 11:04 10121
Новая ветроэлектростанция близ Алматы заработает в 2022 году
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Новую ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью 60 мегаватт, которая строится в 140 километрах от Алматы, планируют ввести в эксплуатацию к началу августа этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго", станция будет вырабатывать 225,7 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск ВЭС позволит снизить до 206 тысяч тонн выбросы парниковых газов, а также заместит порядка 89 тысяч тонн условного топлива в год.
 

Энергетический объект возводится в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так называемом Шелекском коридоре - уникальном регионе для развития потенциала ВИЭ, где среднегодовая скорость ветра на высоте 50 метров составляет 7,8 метра в секундку, плотность потока – 310 ватт на квадратный метр. В будущем мощность ВЭС планируется нарастить до 300 мегаватт", - проинформировали в пресс-службе.

 
Отмечается, что проект, общая стоимость которого составляет 37,4 млрд тенге, предусматривает строительство 24 ветроэнергетических установок, каждая номинальной мощностью 2,5 мегаватта, подстанций, воздушных линий электропередачи и сопутствующей инфраструктуры. Основное оборудование станции - производства компании GoldWind. Реализацию проекта ведет казахстанский электроэнергетический холдинг АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China. 
 
По словам экспертов "Самрук-Энерго", несмотря на действующие в Алматы и области энергетические мощности - Алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский каскад ГЭС, Жамбылская ГРЭС, а также Иссыкская, Мойнакская, Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, регион является энергодефицитным и не располагает в достаточной мере собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается только на 50% собственными энергоисточниками. Дефицит восполняется от внешних энергопроизводителей (из северных областей республики, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана). Эти факторы, а также наличие в регионе хорошей ресурсной базы возобновляемых источников энергии послужили основанием для реализации "Самрук-Энерго" проекта строительства ветроэлектростанции на 60 МВт в Шелекском коридоре.
 

В АО "Самрук-Энерго" на сегодня действует 5 объектов ВИЭ. Их совокупный объем выработки электроэнергии за 2021 год составил 325,3 млн киловатт-часов. Это 7,7% от объема электроэнергии, вырабатываемой всеми объектами ВИЭ в РК", - добавили в компании.

 

Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом

07.04.2022, 13:52 18921
Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты на внутреннем рынке Министерством энергетики РК разработан проект совместного приказа министров энергетики, финансов, внутренних дел Республики Казахстан и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", предусматривающий продление запрета сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
 
Ранее глава Минэнерго высказался о ценах на топливо после отмены госрегулирования.
 

В Казахстане дорожает пшеница

07.04.2022, 10:46 21706
В Казахстане дорожает пшеница
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Цены сельхозпроизводителей на пшеницу выросли за март на 1,5%, за год - более чем на 20%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам 2021 года посевная площадь пшеницы в РК составила 12,9 млн гектаров - на 6,2% больше по сравнению с 2020 годом. Увеличение посевной площади отмечается второй год подряд. В то же время, несмотря на рост площадей, валовой сбор пшеницы в 2021 году сократился сразу на 17,1%, до 11,8 млн тонн. Для справки: годом ранее в секторе отмечался рост на 24,5%", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, снижение валового сбора - одна из причин колоссального скачка объема импорта пшеницы и меслина в РК. Так, за 2021 год, по предварительным данным, в страну ввезли уже 1,2 млн тонн продукции (плюс 65,5% за год) на 182,9 млн долларов США (плюс 97,4%, то есть практически вдвое). Только за январь текущего года в РК уже завезли 175,4 тысячи тонн пшеницы и меслина (годовой рост - в 5,6 раза) на 39,2 млн долларов США (рост - в 14,3 раза за год).
 

Что касается экспорта в секторе, то он также увеличился, несмотря на сокращение валового сбора: за 2021 год - на 10,3%, до 5,8 млн тонн (и 1,4 млрд долларов США). За январь текущего года на внешние рынки из РК поставили 599,8 тысячи тонн пшеницы и меслина - на 45,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рост был еще больше - сразу на 87,2%, до 177 млн долларов США", - проинформировали они.

 
Также сообщается, что в государства СНГ в январе 2022 было отправлено 346,3 тысячи тонн пшеницы и меслина - на 16,1% больше по сравнению с январем прошлого года. На остальные страны мира пришлись 253,6 тысячи тонн, рост за год сразу в 2,2 раза.
 

В страновом разрезе более половины экспорта пшеницы и меслина пришлось лишь на две страны: Узбекистан (223,9 тысячи тонн на 58,5 млн долларов США) и Иран (101,7 тысячи тонн на 34 млн долларов США). Значительные объемы отправлены также в Афганистан (79,9 тысячи тонн) и Италию (60,9 тысячи тонн)", - отметили аналитики.

 
По их данным, цены экспортных поставок на пшеницу и меслин по итогам января текущего года выросли на 19% за год. В частности, цены экспортных поставок в страны СНГ увеличились на 21,8%, в остальные страны мира - на 10,8%.
 
Ранее сообщалось, что сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки озвучил министр сельского хозяйства Казахстана.
 

Сингапурская компания привлечена к созданию контейнерного хаба в морпорту Актау

07.04.2022, 09:21 23401
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев и вице-президент сингапурской компании PSA International Pte Ltd Ли Пен Ги обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны договорились о создании контейнерного хаба в порту Актау, а также затронули тему цифровизации таможенных и торговых процессов, информирует пресс-службе МИИР РК.
 
Представители PSA выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По итогам встречи стороны договорились утвердить соответствующую дорожную карту.
 
В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства Комитетом транспорта МИИР РК ведется работа по созданию контейнерного хаба в порту Актау. Реализация проекта позволит увеличить поток контейнеров через казахстанский морпорт до 100 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).
 

По итогам I квартала текущего года объем контейнерных перевозок через морские порты Актау и Курык вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в пресс-службе. 


Как сообщалось ранее, создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне "Морпорт Актау" планируется в целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту.
 

В правительстве рассмотрели предложения по демонополизации ряда сфер экономики

06.04.2022, 20:39 29406
В правительстве рассмотрели предложения по демонополизации ряда сфер экономики
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания были рассмотрены предложения по демонополизации сфер строительства и ЖКХ, транспорта, функционирования автодорог и промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что одним из основных направлений работы станет обеспечение прозрачности и открытости процесса получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественных монополий. В настоящее время достоверная и открытая информация по расположению инженерных сетей, точек подключения и свободным мощностям отсутствует, что создает условия для незаконного отказа в доступе к услугам или завышения требований при подключении. 
 
Для изменения ситуации предлагается обязать все субъекты естественных монополий оцифровать и регулярно актуализировать информацию по сетям, точкам доступа и свободным мощностям для подключения потребителей, а также ввести учет выдаваемых технических условий на единой цифровой площадке. 
 
Далее министр отметил, что частные экспертные организации планируется освободить от абонентской платы за использование информационной системы Госэкспертизы. 
 
Относительно строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов - планируется исключить монополию крупного оператора интернет-связи. На сегодняшний день застройщики практически не привлекают сторонних операторов к подключению нового жилья к интернету, поэтому у жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи. 
 
Кроме того, проведение линий интернет-связи планируется сделать обязательным условием при сдаче готовых объектов, как и в случае с инженерными сетями. 
 
Глава правительства поддержал данные предложения. При этом Алихан Смаилов поручил МИИР РК доработать ряд других мер, которые в ходе обсуждения были подвергнуты критике, и внести на рассмотрение комиссии обновленные предложения в недельный срок.
 
Ранее глава МЦРИАП выступил с предложением демонополизировать АО "Казахтелеком".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов