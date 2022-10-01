Премьер-министр поставил перед Kazakh Invest задачу по привлечению крупных инвесторов

Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание совета директоров АО "Национальная компания Kazakh Invest", на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Председатель правления Kazakh Invest Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В текущем году при поддержке Kazakh Invest планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.
Премьер-министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед Kazakh Invest стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.
В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны правительства созданы", - сказал Алихан Смаилов.
Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в стратегию развития компании на 2018-2027 годы для приведения ее в соответствие с концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, согласно концепции, предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка $25 млрд ежегодно.