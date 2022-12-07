Производство выращиваемой и выловленной рыбы выросло на 12% с начала года в Казахстане

Казахстан все еще не обеспечивает полностью рыбный рынок отечественной продукцией

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в Казахстане удвоился объем выращиваемой рыбы, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.





В целом производство выращиваемой и выловленной рыбы за 10 месяцев текущего года составило порядка 57 тысяч тонн, что на 12% больше показателей прошлого года. Только за 2 последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в 2 раза", - рассказал Алихан Смаилов.





Он также отметил рост экспорта рыбы на 13%, в том числе в европейские страны.





По его словам, значительным импульсом роста служит принятая в 2021 году программа развития рыбного хозяйства.





Так, в рамках программы были расширены меры государственной поддержки отрасли, в том числе на обеспечение доступности кормов (субсидирование производственных и инвестиционных затрат). Также были упрощены процедуры проектирования прудов для разведения рыбы.





Вместе с тем глава кабмина напомнил, что в рамках Налогового кодекса предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость на 70% для промыслового рыболовства.





В то же время мы еще полностью не обеспечиваем свой рынок отечественной продукцией. Доля импорта остается высокой. Уже сейчас наблюдается недостижение некоторыми регионами планов программы. Среди них самые низкие показатели по выращиванию рыбы в Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях. Акиматам данных регионов необходимо активизировать работу по достижению запланированных показателей и обеспечить поддержку инициатив бизнеса", - высказался глава правительства.





Также надо стимулировать предпринимателей на глубокую переработку рыбной продукции.





Соответствующие меры поддержки должны быть учтены в рамках разрабатываемого законопроекта по аквакультуре. Важно также обратить внимание на воспроизводство рыбных ресурсов в естественных водоемах", - сказал Алихан Смаилов.