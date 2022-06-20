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Просроченная задолженность по онлайн-микрокредитам в Казахстане достигла 45 млрд тенге

19.06.2022, 18:02 5031
Просроченная задолженность по онлайн-микрокредитам в Казахстане достигла 45 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Казахстане уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 месячных расчетных показателей в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня в Казахстане действуют 246 микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП в онлайн-формате. По состоянию на 1 апреля текущего года компаниями онлайн-кредитования выдано микрокредитов до 50 МРП на общую сумму 103 млрд тенге, количество заемщиков составило 811 тысяч человек. Уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 МРП в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, и общее количество заемщиков по таким просроченным микрокредитам составило 388 тысяч человек", - сообщил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Нурлан Абдрахманов в ответе на депутатский запрос. 

 
Он также отметил, что средний уровень проблемной задолженности по микрокредитам до 50 МРП составил 66 тысяч тенге.
 
Сообщается, что для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам, а также снижения долговой нагрузки и закредитованности населения в сегменте микрокредитования агентством реализован следующий пакет регуляторных мер.
 
1) Для ограничения объема проблемной задолженности по микрокредитам с 1 января 2022 года в отношении потребительских микрокредитов, в том числе онлайн-микрокредитов, законодательно был установлен запрет на начисление комиссий и неустойки по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства. Дополнительно для недопущения роста просроченной задолженности по микрокредиту приняты законодательные поправки по установлению с 1 июля 2022 года запрета на начисление вознаграждения по потребительским микрокредитам по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства. 
 
2) В текущем году в рамках законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза - со 100% до 50% от суммы микрокредита. Таким образом, если микрокредит выдан на сумму 153 150 тенге, переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгаций, а также начисленных пени (штрафов) по причине просрочек максимально составит 76 575 тенге.
 
3) С 2020 года агентством введено требование по обязательному расчету МФО коэффициента долговой нагрузки, согласно которому ежемесячные платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его ежемесячных доходов.
 
Подчеркивается, что в феврале 2022 года для повышения ответственности МФО по соблюдению нормативных значений долговой нагрузки КДН был включен в перечень пруденциальных нормативов и обязательных к соблюдению норм и лимитов. При этом информация о КДН каждого заемщика будет передаваться МФО в кредитное бюро, что позволит осуществлять оперативный мониторинг.
 
В феврале 2022 года для недопущения выдачи кредитов неплатежеспособным лицам агентством были ужесточены требования к расчету КДН. Так, из 18 критериев определения доходов заемщика, используемых при расчете КДН, были исключены 6 критериев, не являющихся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов, что позволит существенно охладить темп роста выдачи новых потребительских онлайн-микрокредитов. 
 
4) С 1 октября 2021 года введен в действие единый досудебный порядок урегулирования МФО просроченной задолженности по выданным микрокредитам населению. Для снижения уровня проблемных потребительских микрокредитов в марте 2022 года агентством были утверждены индивидуальные планы по сокращению проблемной задолженности физических лиц по крупным МФО. В рамках индивидуальных планов на 2022-2023 годы МФО планируется урегулировать проблемные долги 150 тысяч заемщиков на сумму около 6 млрд тенге, в том числе путем реструктуризации, погашения и частичного списания.
 
5) Для предотвращения мошенничества и оформления фиктивных микрокредитов в начале 2021 года агентством были ужесточены требования к выдаче микрокредитов путем введения обязательной биометрической идентификации либо двухфакторной идентификации заемщика через центр обмена идентификационными данными Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка или электронную цифровую подпись. 
 
Уровень просроченной задолженности казахстанцев по онлайн-кредитам до 50 МРП составил 45 млрд тенге.
 

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В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла

18.06.2022, 15:30 18761
В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 17 июня 2022 года № 198 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории РК" введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках, сообщает пресс-служба КГД МФ РК. 
 
В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 
Ранее введенные приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.
 
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха.
 

QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка

18.06.2022, 10:58 22906
QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18 ИЮНЯ - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, стороны увеличат объем переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 млрд куб. м в год.
 
Этот шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 млрд куб. м в год. В свою очередь это даст возможность казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов.
 
Кроме того, между ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка" подписан договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 млрд куб. м предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 млрд куб. м газа, а в 2023 году - дополнительно 1,23 млрд куб. м к первоначальному уровню 2022 года.
 

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

18.06.2022, 09:25 24366
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз. 
 
Fitch ожидает снижения уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30% от ВВП. 
 
Сообщается, что госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора. 
 
Кроме того, агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.
 

Токаев об успехе Китая: своевременно поняли значение высоких технологий

17.06.2022, 22:07 31751
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что Китай достиг успеха благодаря прагматичному построению концепции и своевременному пониманию значения высоких технологий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства считает, что успех Китая в прагматично выстроенной концепции, которую сделал Дэн Сяопин. 
 

То есть капиталистический способ производства наложил на социалистическую базу и назвал это "социализмом с китайской спецификой", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

 
Во-вторых, продолжил Токаев, Китай своевременно понял значение высоких технологий и именно здесь достиг больших успехов. 
 

Шли к этому постепенно. Вначале производили товары первой необходимости, продавали их за рубежом, зарабатывали деньги, привозили в Китай. Эти деньги инвестировали в развитие технологий, в том числе и на приобретение этих технологий разными способами за рубежом", - отметил президент.

 
Ранее глава государства рассказал, что углубление многостороннего сотрудничества с Китаем является крайне важной задачей.
 

СНГ может стать отличной базой для Большого евразийского партнерства - Токаев

17.06.2022, 20:12 33821
СНГ может стать отличной базой для Большого евразийского партнерства - Токаев
Фото: telegram/БОРТ №1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Союз независимых государств может стать наиболее подходящей базой для реализации Большого евразийского партнерства, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта. При этом ШОС, АСЕАН, ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью Большого евразийского пространства", - отметил Токаев. 


Он заявил, что считает важным продолжить процесс расширения торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.

Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями", - подчеркнул Токаев.


Президент также отметил, что в предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономику региона.

Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 млрд долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - подчеркнул президент.


По его словам, актуальны не только политические моменты, но и экономические аспекты.

Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры. Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете формированию новых возможностей для роста экономики наших стран", - резюмировал глава государства.




 

Разработать новую торговую стратегию ЕАЭС предложил президент Казахстана

17.06.2022, 20:05 34871
Разработать новую торговую стратегию ЕАЭС предложил президент Казахстана
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме предложил разработать новую торговую стратегию Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока", - сказал Токаев.

 
При этом он отметил, что Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка". 
 

В целом конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии", - считает глава государства.

 
Президент также отметил, что первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности остается снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания. При этом для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. 

Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой  важной сфере.
 

Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия - эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан", - акцентировал президент.

 
Он добавил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет стабильно и полностью обеспечивать рынки необходимыми продовольственными товарами.
 

Токаев: Актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь"

17.06.2022, 20:04 35301
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии экономического форума в Санкт-Петербурге отметил, что глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы государства, на смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками.
 

Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений. 
 

Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии Восток - Запад, Север - Юг", - отметил президент РК.

 
Он добавил, что странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
 

Актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь"", - сказал глава государства.

 
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема - "Новый мир - новые возможности".
 

Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями

17.06.2022, 19:10 34096
Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями
Фото: Depositphotos
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями, вторым сортом, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые, мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета", - подчеркнул глава России.


По словам Путина, согласно западной доктрине, есть одна, пусть и сильная держава, с ограниченным кругом приближенных. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в ее интересах, работают в одну сторону. 

Между тем в системе международных отношений существенно возрастает роль динамичных перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать, заявил Путин.

Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, будто время бурных перемен можно пересидеть и переждать. Что якобы все вернется на круги своя, будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящая элита некоторых западных государств как раз и пребывает в такого рода иллюзиях", - заметил российский президент.

 
По его мнению, Запад упорно цепляется за тени прошлого, полагает, что доминирование в глобальной политике и экономике - величина неизменная.

Наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах так называемого золотого миллиарда. Считают все остальное периферией, своим "задним двором", относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", - добавил Путин. 


Отсюда, по его мнению, неуемное желание Запада наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда, не хочет слепо подчиняться. 

Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается усмирить, его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить". В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России", - резюмировал российский президент.


 

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