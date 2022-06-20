Просроченная задолженность по онлайн-микрокредитам в Казахстане достигла 45 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Казахстане уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 месячных расчетных показателей в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в Казахстане действуют 246 микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП в онлайн-формате. По состоянию на 1 апреля текущего года компаниями онлайн-кредитования выдано микрокредитов до 50 МРП на общую сумму 103 млрд тенге, количество заемщиков составило 811 тысяч человек. Уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 МРП в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, и общее количество заемщиков по таким просроченным микрокредитам составило 388 тысяч человек", - сообщил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Нурлан Абдрахманов в ответе на депутатский запрос.

Он также отметил, что средний уровень проблемной задолженности по микрокредитам до 50 МРП составил 66 тысяч тенге.

Сообщается, что для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам, а также снижения долговой нагрузки и закредитованности населения в сегменте микрокредитования агентством реализован следующий пакет регуляторных мер.

1) Для ограничения объема проблемной задолженности по микрокредитам с 1 января 2022 года в отношении потребительских микрокредитов, в том числе онлайн-микрокредитов, законодательно был установлен запрет на начисление комиссий и неустойки по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства. Дополнительно для недопущения роста просроченной задолженности по микрокредиту приняты законодательные поправки по установлению с 1 июля 2022 года запрета на начисление вознаграждения по потребительским микрокредитам по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства.

2) В текущем году в рамках законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза - со 100% до 50% от суммы микрокредита. Таким образом, если микрокредит выдан на сумму 153 150 тенге, переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгаций, а также начисленных пени (штрафов) по причине просрочек максимально составит 76 575 тенге.

3) С 2020 года агентством введено требование по обязательному расчету МФО коэффициента долговой нагрузки, согласно которому ежемесячные платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его ежемесячных доходов.

Подчеркивается, что в феврале 2022 года для повышения ответственности МФО по соблюдению нормативных значений долговой нагрузки КДН был включен в перечень пруденциальных нормативов и обязательных к соблюдению норм и лимитов. При этом информация о КДН каждого заемщика будет передаваться МФО в кредитное бюро, что позволит осуществлять оперативный мониторинг.

В феврале 2022 года для недопущения выдачи кредитов неплатежеспособным лицам агентством были ужесточены требования к расчету КДН. Так, из 18 критериев определения доходов заемщика, используемых при расчете КДН, были исключены 6 критериев, не являющихся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов, что позволит существенно охладить темп роста выдачи новых потребительских онлайн-микрокредитов.

4) С 1 октября 2021 года введен в действие единый досудебный порядок урегулирования МФО просроченной задолженности по выданным микрокредитам населению. Для снижения уровня проблемных потребительских микрокредитов в марте 2022 года агентством были утверждены индивидуальные планы по сокращению проблемной задолженности физических лиц по крупным МФО. В рамках индивидуальных планов на 2022-2023 годы МФО планируется урегулировать проблемные долги 150 тысяч заемщиков на сумму около 6 млрд тенге, в том числе путем реструктуризации, погашения и частичного списания.

5) Для предотвращения мошенничества и оформления фиктивных микрокредитов в начале 2021 года агентством были ужесточены требования к выдаче микрокредитов путем введения обязательной биометрической идентификации либо двухфакторной идентификации заемщика через центр обмена идентификационными данными Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка или электронную цифровую подпись.

Уровень просроченной задолженности казахстанцев по онлайн-кредитам до 50 МРП составил 45 млрд тенге.