Простой нефтяных танкеров Казахстана в проливах Турции прокомментировали в Минэнерго

Цены продажи нового жилья выросли за год на 17,3%

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год цены квартир вторичного рынка повысились на 26,9%, - В Казахстане за год цены квартир вторичного рынка повысились на 26,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.





По информации статистов, цены продажи нового жилья выросли за год на 17,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 48,6%.





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 30,3%, Семее - на 26,9%, Актау - на 25%.





На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города: Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья города: Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).









За месяц цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья - на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%", - рассказали в ведомстве.



