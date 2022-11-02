Пути решения дефицита битума обсудили в МИИР РК

Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пути решения дефицита битума обсудили на диалоговой площадке в рамках проекта "Ашық сағат алаңы", созданной по инициативе министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева.
В зум-конференции приняли участие представители Комитета автомобильных дорог, Ассоциации дорожников Казахстана, АО "НК "КазАвтоЖол", управлений пассажирского транспорта и автодорог акиматов, а также Минэнерго.
В ходе конференции обсуждены дефицит битума, который остро ощущался в прошедшем сезоне, а также вопросы своевременного закупа и хранения одного из главных компонентов для строительства дорог.
Представители акиматов и "НК "КазАвтоЖол" сообщили о рисках возможного повторения ситуации с нехваткой битума и остановкой дорожно-строительных работ. На местном уровне это связано с отсутствием условий для хранения битумного сырья, на центральном уровне проблему объясняют неравномерным закупом битума в течение года.
Проблема заключается в том, что дорожные подрядчики активно закупают битум только в теплое время года, когда ведутся строительные работы. В остальное время производители сталкиваются с низким спросом на свою продукцию. Отсутствие спроса в межсезонье они компенсируют ростом цен в сезон. Нацкомпания "КазАвтоЖол" и акиматы совместно с Министерством энергетики осуществляют ежемесячное распределение битума по разнарядке, но основной спрос на него все равно наблюдается летом", - отметили участники онлайн-встречи.
Один из вариантов решения вопроса предложил президент Казахстанской ассоциации дорожников.
Ямы - самые доступные емкости для хранения. Но в них битум застывает и его приходится постоянно греть. Из-за этого качество материала падает, что, соответственно, влияет на качество дорог. Битумное сырье лучше хранить в ангарных складах. Они есть у каждого подрядчика. Тогда можно будет покупать битум и зимой, и летом", - сказал Баглан Баймагамбетов.
Замдиректора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Самат Мергенов в свою очередь рассказал, что представленное им ведомство предлагает увеличить долю продаваемого на биржах битума. По его словам, этот показатель не менялся с 2021 года.
Напомним, в послании народу президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за недостаток битума в Казахстане и назвал его дефицит большим позором для страны, где нефть добывается в больших объемах. В этой связи глава государства поручил правительству взять вопрос на особый контроль.
Позже министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане необходимо наращивать производство битума.