Расходы госбюджета исполнены на 99,5% - Минфин

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Министр финансов Ерулан Жамаубаев сегодня на заседании правительства рассказал об исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, в государственный бюджет поступило доходов на сумму 6,1 трлн тенге, план исполнен на 95,5%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн 853 млрд тенге, план исполнен на 85,8%. Неисполнение плана по доходам составило 638 млрд тенге, из них налоги - 791 млрд тенге. При этом неналоговые поступления перевыполнены на 154 млрд тенге. Основные суммы неисполнения приходятся на НДС и КПН.

На неисполнение КПН повлияли следующие факторы: падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 13,3%, увеличение количества бездействующих налогоплательщиков за 1 полугодие текущего года по сравнению с началом года на 10,6 тыс., в том числе юридических лиц - на 5,5 тыс. налогоплательщиков, снижение сумм заявленных авансовых платежей по 850 крупным налогоплательщикам по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 243,5 млрд тенге, уменьшение поступлений от БВУ на 10,2 млрд тенге", - пояснил Е. Жамаубаев.

Он отметил, что основными причинами неисполнения плана по НДС являются: рост возврата НДС на 60%, или на 201,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; уменьшение оборотов по реализации по данным ИС "Электронные счета-фактуры" на 11%.

Основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 33%, или на 4,3 трлн тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года; падение деловой активности из-за введения карантинного режима порядка 11 тыс. налогоплательщиков, от которых поступления уменьшились на 486 млрд тенге; снижение товарооборота РК с третьими странами по сравнению с 8 месяцами 2019 года на 11,9%, со странами ЕАЭС по сравнению с 7 месяцами 2019 года - на 11,1%. В то же время, план перевыполнен по НДПИ и ЭТП на сырую нефть.

Доходы местных бюджетов исполнены на 118% и составили 2 трлн 274 млрд тенге. В целом план перевыполнен на 348 млрд тенге. Из них по налогам - на 319 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены", - сказал министр финансов.

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,5%, республиканского - на 99,8%, местных бюджетов - на 99,5%. Расходы республиканского бюджета составили 10 трлн 272 млрд тенге. Расходы местных бюджетов составили 5,6 трлн тенге. Наряду с этим, за прошедшие 9 месяцев камеральным контролем охвачены более 1,2 млн процедур государственных закупок на сумму 9,1 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 726 млрд тенге. Проведено 1,4 тыс. аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено 785 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 177 млрд тенге. Устранены нарушения на 166 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1236 рекомендаций. Из них исполнено 1006", - сообщил глава ведомства.

По его информации, комплексный план приватизации на 2016-2020 годы выполнен на 93%. В 2020 году планируется реализовать 74 объекта. Из них 40 уже выставлены на продажу. За отчетный период продано 5 объектов на сумму 85,2 млрд тенге. 35 объектов находятся на торгах.

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