Реализация потенциала ускоренного научно-технического развития позволит странам ЕАЭС увеличить ВВП на 35-270%

МОСКВА. 24 ИЮНЯ - При ускорении научно-технического развития ВВП Беларуси к 2040 году может вырасти в 2,7 раза, чем в инерционном сценарии, Кыргызстана - в 2,4 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дополнительный прирост ВВП Армении, Казахстана и России в сценарии полной реализации экономического потенциала за счет научно-технического развития может составить 35-40%. Такие расчеты содержатся в докладе "О приоритетах и долгосрочном прогнозе научно-технического развития Евразийского экономического союза", который был одобрен на заседании Коллегии ЕЭК 24 июня.

Документом определены приоритетные направления научно-технического развития Союза:

информационно-коммуникационные технологии,

биотехнологии, фармакология и медицина,

технологии машиностроения,

технологии производства новых материалов и топлива,

новые технологии в сельском хозяйстве,

технологии добывающих отраслей.

Существенных эффектов от расширения научно-технического развития можно ожидать на временном горизонте 5-10 лет. При этом в рекомендациях к докладу отмечается, что факторами, ограничивающими полноформатную реализацию научно-технического потенциала Союза, являются нехватка целевых финансовых ресурсов и квалифицированного персонала в прорывных областях технико-экономического развития.

Основная задача долгосрочного научно-технического развития государств ЕАЭС в ближайшие двадцать лет состоит в том, чтобы поднять экономику стран-участниц в иерархии мирового разделения труда до уровня производителя и экспортера средне- и частично высокотехнологичной продукции.

Чтобы добиться ускорения научно-технического развития, необходимо расширить кооперацию между государствами ЕАЭС, что предполагает создание новых рынков и обеспечивающих их производственных цепочек, замещение импорта из третьих стран внутренними поставками, развитие сквозных цифровых технологий и другое. В этом случае будет обеспечена максимальная эффективность единого рынка Союза и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей, сформирована "территория инноваций" и осуществлены научно-технические прорывы, раскрыт потенциал интеграции для людей, повысится их благосостояние и качество жизни.

Взаимодействие между научно-технологическими комплексами государств-членов можно выстроить на основе партнерства между компаниями, работающими по сферам преимущественной специализации экономик, и/или c научными организациями.