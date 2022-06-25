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Реализация потенциала ускоренного научно-технического развития позволит странам ЕАЭС увеличить ВВП на 35-270%

24.06.2022, 20:14 4331
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - При ускорении научно-технического развития ВВП Беларуси к 2040 году может вырасти в 2,7 раза, чем в инерционном сценарии, Кыргызстана - в 2,4 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дополнительный прирост ВВП Армении, Казахстана и России в сценарии полной реализации экономического потенциала за счет научно-технического развития может составить 35-40%. Такие расчеты содержатся в докладе "О приоритетах и долгосрочном прогнозе научно-технического развития Евразийского экономического союза", который был одобрен на заседании Коллегии ЕЭК 24 июня.
 
Документом определены приоритетные направления научно-технического развития Союза:
 
  • информационно-коммуникационные технологии,
  • биотехнологии, фармакология и медицина,
  • технологии машиностроения,
  • технологии производства новых материалов и топлива,
  • новые технологии в сельском хозяйстве,
  • технологии добывающих отраслей.
 
Существенных эффектов от расширения научно-технического развития можно ожидать на временном горизонте 5-10 лет. При этом в рекомендациях к докладу отмечается, что факторами, ограничивающими полноформатную реализацию научно-технического потенциала Союза, являются нехватка целевых финансовых ресурсов и квалифицированного персонала в прорывных областях технико-экономического развития. 
 
Основная задача долгосрочного научно-технического развития государств ЕАЭС в ближайшие двадцать лет состоит в том, чтобы поднять экономику стран-участниц в иерархии мирового разделения труда до уровня производителя и экспортера средне- и частично высокотехнологичной продукции.
 
Чтобы добиться ускорения научно-технического развития, необходимо расширить кооперацию между государствами ЕАЭС, что предполагает создание новых рынков и обеспечивающих их производственных цепочек, замещение импорта из третьих стран внутренними поставками, развитие сквозных цифровых технологий и другое. В этом случае будет обеспечена максимальная эффективность единого рынка Союза и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей, сформирована "территория инноваций" и осуществлены научно-технические прорывы, раскрыт потенциал интеграции для людей, повысится их благосостояние и качество жизни.
 
Взаимодействие между научно-технологическими комплексами государств-членов можно выстроить на основе партнерства между компаниями, работающими по сферам преимущественной специализации экономик, и/или c научными организациями.
 

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Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 млн долларов

24.06.2022, 21:03 3976
Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 млн долларов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - 24 июня в Нур-Cултане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором были утверждены итоги работы банка в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В прошедшем году банком были подписаны соглашения по 19 новым проектам. При этом доля проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле составила 59,6%. Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год - 37,1 млн долларов, что превышает плановое значение в 2,1 раза, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Было отмечено, что в условиях волатильности как на мировых, так и на локальных финансовых и товарных рынках в начале 2022 года ЕАБР сохранил стабильное финансовое положение и возможности для реализации задач стратегии на 2022-2026 годы.
 
При этом ЕАБР намерен выполнить плановый показатель новых подписаний по проектам. Особое внимание планируется уделить развитию проектов в Казахстане, Армении, Таджикистане и Кыргызстане в рамках разработанных 5-летних страновых стратегий.
 

Деятельность банка должна быть четко выверена согласно текущим реалиям и направлена на помощь странам Евразийского региона в обеспечении дальнейшего экономического роста и расширении торгово-экономических связей", - отметил председатель совета - премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Кроме того, участники заседания рассмотрели отчеты ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита банка, а также ряд иных вопросов.
 
В преддверии заседания совета председатель правления ЕАБР Николай Подгузов представил Алихану Смаилову наработки по ключевым инвестиционным мегапроектам на евразийском пространстве. Евразийский транспортный каркас позволит раскрыть логистический потенциал всего региона, обеспечив увеличение скорости и объемов перевозок, бесшовность за счет внедрения цифровых решений, а также совокупный эффект снижения углеродного следа на 25% по сравнению с морским путем. Формирование единой евразийской товаропроводящей сети направлено на обеспечение продовольственной безопасности более 220 млн населения, проживающего в странах ЕАЭС+, и увеличение объема выпуска продукции АПК на 5-7% в год.
 
Особое стратегическое значение имеет развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Реализация мегапроекта позволит ощутимо сократить дефицит водных ресурсов в регионе и обеспечить необходимые генерирующие мощности за счет координации совместного развития энергетических систем государств - участников ЕАБР.
 
Цифровая трансформация региона направлена на формирование экосистемы цифровых проектов - автономных и взаимосвязанных с положительным эффектом для всех свобод интеграции: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
 

Почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане

24.06.2022, 09:21 9411
Почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Цены на подсолнечное масло в РК увеличиваются без тенденции отступать от динамики роста 27 месяцев подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам мая масло подорожало на 0,8% за месяц и сразу на 19,4% за год. Более того, годовое удорожание по итогам мая 2021 года уже составляло весьма пессимистичные 52,2%, сообщает energyprom.kz.
 
Среди регионов РК самое большое в секторе удорожание за месяц зафиксировано в Жамбылской (на 3,6%), Карагандинской (на 2,2%) и Актюбинской (на 1,9%) областях, а за год - в Алматинской (на 26,4%), Павлодарской (на 26,2%) и Жамбылской (на 26,1%) областях.
 
Средние цены на подсолнечное масло в городах РК в мае текущего года составили 808 тенге за литр.
 
Самые высокие цены зафиксированы в Атырау (859 тенге за литр), Алматы (850 тенге за литр) и Актау (841 тенге за л), самые низкие - в Семее (714 тенге за литр), Петропавловске (728 тенге за литр) и Усть-Каменогорске (737 тенге за литр).
 
По данным аналитиков, производство подсолнечного масла в РК за январь-май 2022 года составило 197,3 тысячи тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на нерафинированное подсолнечное масло приходится 131,4 тысячи тонн, на 61,3% больше по сравнению с январем-маем 2021 года. На рафинированное подсолнечное масло соответственно пришлось 65,9 тысячи тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с прошлым годом.
 

Почти 78% объема производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тысячи тонн). В свою очередь 78% выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлись на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тысячи тонн) и Шымкент (22,6 тысячи тонн)", - уточняется в обзоре.

 
Напомним, в РК продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла до 31 августа 2022 года в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.
 
Тем временем отечественные предприятия за январь-апрель 2022 года обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,5%. Объем производства в этом периоде составлял 149,1 тысячи тонн, что на 16,9% больше по сравнению с прошлым годом. На импорт пришлось 29,4 тысячи тонн, плюс 29,7% за год. Притом на экспорт ушло 66,3 тысячи тонн подсолнечного масла, что сразу на 71,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
 
В итоге на внутреннем рынке было реализовано 112,2 тысячи тонн подсолнечного масла, что лишь на 0,6% больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года, заключили эксперты.

Дефицит сахара всерьез бьет по населению и бизнесу, однако госорганы, судя по всему, еще не прошли стадию отрицания.
 

Парламент принял поправки по вопросам налогообложения майнеров и увеличению акцизов на табачные изделия

23.06.2022, 13:32 19286
Парламент принял поправки по вопросам налогообложения майнеров и увеличению акцизов на табачные изделия
Фото: Pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью принятых поправок является совершенствование налоговой нагрузки на горнорудный сектор и освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для новых месторождений.
 
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров пояснил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%. 
 
Кроме того, законопроект предусматривает установку ставок цифрового майнинга с расчетом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров.
 

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ. 

 
Также предлагается поэтапное увеличение акцизов на различные виды табачных изделий, в том числе на товары с нагреваемым табаком.
 
Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирование вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%. 
 

Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами - нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода", - сказал Куантыров. 

 
В пресс-службе сената отметили, что  данный закон увеличит приток дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, снижения рисков вывода капитала за рубеж, повышения отдачи от использования недр, исключения неэффективных льгот и преференций, а также совершенствование налогового администрирования.
 

Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара

23.06.2022, 12:55 19646
Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч тонн, которые сегодня уже приняты", - заявил Бахыт Султанов в кулуарах правительства. 

 
По его словам, на данный момент Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. 
 

Мы потом к этому вопросу еще вернемся", - добавил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции. 

 
Он также сообщил, что в Беларуси 15 июля состоится очередное заседание совета ЕЭК, на котором будет дополнительно рассмотрен вопрос поставки сахара.
 

Сразу на 57% за год подорожали яблоки для жителей Алматы

23.06.2022, 11:40 21176
Сразу на 57% за год подорожали яблоки для жителей Алматы
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - По итогам мая текущего года стоимость яблок для казахстанцев подскочила сразу на 28,5% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Несмотря на популярность яблок у казахстанцев и всевозможную "яблочную" символику южной столицы страны, города Алматы, Казахстан не относится к странам с дешевыми яблоками. Более того, самые высокие показатели роста цен отмечены как раз в Алматы (сразу на 56,9% за год) и Алматинской области (на 47,3%), информирует energyprom.kz.
 
Отмечается, что в рейтинге стран с самыми дешевыми яблоками Казахстан занял лишь 19-е место из 104, разделив его с Беларусью. По данным на 21 июня текущего года, килограмм яблок в РК стоил 1,22 доллара США.
 
Лучшие показатели в рейтинге у Молдовы (0,62 доллара США за килограмм яблок), Украины (0,65 доллара США) и Турции (0,68 доллара США). Дороже всего среди стран, вошедших в рейтинг, яблоки стоили в Южной Корее (6,17 доллара США за килограмм).
 
Среди стран СНГ дороже, чем в РК, яблоки стоили в Узбекистане (1,29 доллара США за килограмм) и России (2,18 доллара США).
 
В среднем по стране килограмм яблок обходился жителям и гостям страны в 619 тенге за килограмм. Самыми "дорогими" крупными городами стали Актау (792 тенге за килограмм яблок в мае текущего года), Усть-Каменогорск (745 тенге) и столица Нур-Султан (711 тенге). Самые приятные цены отмечены в Кызылорде (514 тенге за килограмм), Актобе (528 тенге) и Кокшетау (531 тенге).
 

За четыре месяца текущего года в РК завезли 47,5 тысячи тонн яблок, груш и айвы - на 0,5% больше, чем годом ранее. В деньгах импорт в секторе достиг 22 млн долларов США - на 3,5% больше, чем год назад. В целом за двенадцать месяцев 2021 года импорт составил почти 116 тонн яблок, груш и айвы на 50,3 млн долларов США", - отмечают аналитики.

 
Экспорт же в секторе в текущем году пренебрежительно мал. Так, за январь-апрель текущего года импорт превышал экспорт в 94,4 раза в тоннах и в 75 раз в деньгах. А по итогам января-декабря 2021 года импорт обогнал экспорт в 20,2 раза в тоннах и в 17,2 раза в деньгах.
 
Согласно данным, при годовом импорте фруктов в секторе в 116 тысяч тонн валовой сбор непосредственно яблок составил в 2021 году 262,8 тысячи тонн - почти столько же, сколько и в 2020-м. Урожайность незначительно снизилась - на 0,4%, до 8,1 тонны с гектара.
 

За пять лет валовой сбор яблок увеличился на 39,7%, за десять - в 2,3 раза, за двадцать - в 2,5 раза. Урожайность же за пять лет выросла на 15%, за десять - на 56,6%, а за двадцать лет - почти втрое", - отмечают аналитики.

 

Холдинг "Байтерек" намерен купить "Сбербанк Казахстан"

23.06.2022, 11:14 21981
Холдинг "Байтерек" намерен купить "Сбербанк Казахстан"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подтвердила информацию о переговорах национального управляющего холдинга "Байтерек" о покупке АО "Сбербанка Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мадина Абылкасымова напомнила, что АО "Сбербанк Казахстан", являясь дочерней компанией ПАО "Сбербанк Россия", не может проводить операции в иностранной валюте из-за санкций.
 

У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках-корреспондентах, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования", - пояснила она.

 
В этой связи "Сбербанк Россия" принял решение о продаже своей дочерней компании в Казахстане и ведет переговоры с холдингом "Байтерек" о продаже банка.

Ранее еще один дочерний российский банк, попавший под санкции, - "Альфа-Банк Казахстан" был приобретен "Банком ЦентрКредит".
 

Кабмин РК принял новую Концепцию инвестполитики

23.06.2022, 09:47 23026
Кабмин РК принял новую Концепцию инвестполитики
Фото: пресс-служба правительства РК
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Кабинет министров Республики Казахстан проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Как рассказал на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, в концепции поставлены амбициозные целевые индикаторы - довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд.
 
По информации пресс-службы правительства, Смаилов дал следующие поручения госорганам: 
 
1. Обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики.
 
2. Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с центральными и местными исполнительными органами произвести декомпозицию новых целевых индикаторов Концепции.
 
3. Министерству иностранных дел поручено сформировать график заслушивания отраслевых министерств и акиматов о проводимой работе по привлечению инвестиций и реализуемых проектах на заседаниях Инвестиционного штаба ежемесячно под председательством первого заместителя премьер-министра и ежеквартально под председательством премьер-министра РК.
 
4. Акимам необходимо держать на особом контроле ход достижения индикаторов и оперативно реагировать на проблемные вопросы при реализации инвестиционных проектов.
 
Говоря о работе по привлечению иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров отметил, что Казахстан с долей в 46% по-прежнему лидирует в Центральной Азии по притоку иностранных инвестиций.
 
Он уточнил, что основными странами-инвесторами являются Нидерланды, США, Швейцария, Российская Федерация, Китай, Бельгия, Великобритания, Южная Корея, Турция и Франция.
 
По всем ключевым отраслям наблюдался рост: горнодобывающая промышленность - на 18,3%, обрабатывающая промышленность - на 65,4%, торговля - на 46,7%, финансовая и страховая деятельность - на 57,2%, строительство - на 37,8%.
 
Спикер напомнил, что в апреле был сформирован единый пул всех инвестиционных проектов, реализуемых в стране. На сегодня пул состоит из 765 проектов на общую сумму 24,4 трлн тенге с созданием 112 тысяч новых рабочих мест. Среди вводимых проектов он назвал строительство арабскими инвесторами многофункционального комплекса в Нур-Султане, завод по производству шин компании "Татнефть" в Карагандинской области, проект ENI/General Electric по строительству второй очереди ветряной электростанции на 48 МВт в Актюбинской области, 5 проектов ВИЭ в ВКО, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской областях и другие.
 
Подводя итог, Айдаров отметил, что необходимо акцентировать внимание на привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс, доля которого в структуре ПИИ составляет менее 1%, транспорт и логистику, сектор услуг, финтех, зеленую энергетику, редкие и редкоземельные металлы.
 
Как сообщалось ранее, проект концепции включает план действий, содержащий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированных по трем основным направлениям: дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы; содействие росту инвестиционной активности частного сектора; раскрытие инвестиционного потенциала экономики. 
 

Казахстан планирует нарастить приток иностранных инвестиций до $25,5 миллиарда к 2026 году

23.06.2022, 09:32 22471
Казахстан планирует нарастить приток иностранных инвестиций до $25,5 миллиарда к 2026 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В соответствии с поручением главы государства Министерством нацэкономики совместно с госорганами и организациями при участии Всемирного банка разработан проект Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как рассказал в ходе заседания правительства первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции, - доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд уже в 2026 году.
 
По информации пресс-службы правительства, проект концепции включает план действий, содержащий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированных по трем основным направлениям:
 
1. Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы.
 
2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора.
 
3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики.
 

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