Рост объемов производства в машиностроительной отрасли РК за I квартал составил 30,4%

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Рост объемов производства в машиностроительной отрасли Казахстана за I квартал составил 30,4%. Об этом сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает Kazakhstan Today.

В машиностроительной отрасли объем производства за I квартал текущего года вырос на 30,4% за счет увеличения объемов:

- автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 69,5%;

- машин и оборудования, не включенных в другие категории на 20,7%;

- электрического оборудования на 17,8%;

- производства прочих транспортных средств на 53,6%;

- ремонта и установки машин и оборудования на 6,2%

- производства компьютеров на 9,6%.

В целом, по итогам I квартала 2020 года объем промышленного производства составил 105,8%, в том числе горнодобывающая - 105%, обрабатывающая - 108,8%. Положительные объемы промышленного производства сохраняются в 15 регионах.

По словам Атамкулова, в горнодобывающем секторе объем добычи цветных руд увеличился на 8,1%. Наблюдается положительная динамика в добыче железных руд, рост составил 22,2%.

Объем добычи угля и лигнита составил 100,2%. В обрабатывающей промышленности рост составил 8,8%. В черной металлургии объем производства составил 101,5%", - сказал министр.

В связи с развитием пандемии коронавирусной инфекции как в стране, так и в других странах мира, а также сложившейся ситуацией конъюнктуры рынка металлов и перераспределения экспортного потенциала АО "АрселорМиттал Темиртау" и группа компаний ERG рассматривают альтернативные рынки сбыта с целью обеспечения стабилизации производства и непрерывной реализации производимой продукции.

Как сообщил Атамкулов, в фармацевтической промышленности объем производства вырос на 32,2%, в легкой промышленности - на 14,2%, текстильных изделий - на 12,3%, кожаной и относящейся к ней продукции на 18,9% и одежды на 14,7%. В настоящее время в рамках программы "Экономика простых вещей" принимаются ряд нормативно-правовых актов и системные меры по развитию отрасли.

По транспортному комплексу индекс физического объема за I квартал 2020 года составил 98,7%.

Глава МИИР отметил, что распространение COVID-2019 оказывает влияние на транспортную отрасль, в частности приостановление автобусных, железнодорожных перевозок и авиасообщения. Также закрытие на карантин некоторых предприятий оказывает влияние на транспорт и логистику, так как снижают объем поставки и заказы на перевозки.

Индекс физического объема по строительству за январь - март 2020 года составил 111,7%. Положительная динамика наблюдается в 16 регионах. Лидерами являются Карагандинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Туркестанская и Акмолинская области.

По жилищному строительству по итогам I квартала 2020 года введено в эксплуатацию 2642 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 96,4% к аналогичному периоду 2019 года. Объем ввода жилья к годовому плану составил 18,7%. Всего по республике сдано 21 069 единиц жилищ", - цитирует Атамкулова пресс-служба премьер-министра РК.

В ходе заседания также было отмечено, что выпуск в сельском хозяйстве за отчетный период вырос на 2,5%. По сельскому хозяйству в 15 регионах отмечается положительная динамика. В разрезе регионов по основным показателям хорошие результаты продемонстрировали 6 регионов. Это Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.





«В целях минимизации негативных последствий внешних факторов принят ряд комплексных мер. Это налоговые стимулы, поддержка МСБ и АПК, а также меры по обеспечению занятости», - подчеркнул министр нацэкономики Руслан Даленов.

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