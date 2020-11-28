Рост промышленности РК с начала года составил 3,2%

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - С начала года наблюдается рост промышленности на 3,2%. Об этом доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает Kazakhstan Today.

Главе государства был представлен подробный отчет о ходе реализации госпрограммы индустриализации на 2020-2025 годы.

Как сообщил Бейбут Атамкулов, несмотря на продолжающуюся пандемию, с начала года наблюдается рост промышленности на 3,2%. Кроме того, до конца текущего года дополнительно будут введены более 200 проектов, инвестиции в которые составят 995 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды.

Отдельным блоком министр доложил о том, что в рамках программы "Нурлы жол" с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,6 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай-Европа-Китай - на 61,6%.

По программе "Нурлы жер" план ввода жилья составил 14,1 млн квадратных метров. По словам министра, до конца года планируется довести этот показатель до 15 млн квадратных метров, а к 2025 году всего будет построено 103 млн квадратных метров жилья.

Токаев дал главе МИИР поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.

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