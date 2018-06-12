Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Рост ВВП РК за пять месяцев составил 3,9%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр национальной экономики Тимур Сулейменов, экономические процессы показывают рост практически во всех сегментах экономической деятельности. Рост ВВП за первые пять месяцев текущего года составил 3,9%. Подъем экономики происходит на фоне инвестиционной активности и замедления инфляционных процессов.

По его словам, инфляция зафиксирована на уровне 6,2%, что является самым низким значением за последние три года.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5,6% за счет роста добычи природного газа на 6,5%, сырой нефти на 6,4%, железной руды на 6%. В обрабатывающей промышленности произошло увеличение на 5,5% за счет роста производства бумаги и бумажной продукции на 14,4%, химической промышленности на 11,2%, табачных изделий на 10,5%, напитков на 8,1%, продуктов питания на 6,3%. Также выросли показатели в сфере машиностроения, рост составил 12,2%, и производство мебели выросло на 6,6%. Объемы сельского хозяйства сохранились в положительной отметке 3,9%. Увеличение обусловлено устойчивым ростом производства продукции животноводства на 4%.

"Инвестиции в основной капитал с начала текущего года увеличились на 25,3%. Это обусловлено модернизацией Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и реализацией проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз" - подчеркнул Т. Сулейменов.

Существенный рост показывает внешнеторговый оборот. За I квартал текущего года показатели увеличились на 24,3% - $21 млрд. Показатели экспорта выросли на 27%. При этом, прирост экспорта несырьевых товаров составил 11,2%

Также была отмечена позитивная динамика показателей рынка труда. С начала текущего года трудоустроено 134,8 тыс. человек.

О реализации Пяти социальных инициатив президента в части обеспечения долгосрочного кредитования экономики и повышения доступности жилья путем развития ипотечного кредитования выступил председатель Национального банка Данияр Акишев.

"В целях развития долгосрочного кредитования будет реализован ряд следующих мер: 200 млрд тенге банки получат в рамках Программы "7-20-25" уже в ближайший год, которые направят на ипотечное кредитование. В перспективе сумма достигнет 1 трлн тенге, что позволит удвоить текущий объем ипотечного портфеля банков до 2 трлн тенге", - сказал Д. Акишев.

Об итогах исполнения государственного бюджета первые пять месяцев доложил министр финансов Бахыт Султанов. По его данным доход госбюджета вырос на 11%, республиканского на 12%, местного на 7%. Этому способствовало увеличение объема поступлений от добычи полезных ископаемых и налога на игорный бизнес. Таким образом, в государственный бюджет в общей сложности поступило 3290 млрд тг, в том числе сумма республиканского - 2334 млрд тенге.

"Доходы местных бюджетов перевыполнены на сумму 120 млрд тенге и составили 957 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 млрд тенге", - сказал Б. Султанов.

По данным министерства финансов, на 1 июня заключены договора на сумму 178,6 млрд тенге. Регионам выделено 190,1 млрд тенге, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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