С 1 января 2017 года в Казахстане подорожает автогаз

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - C 1 января 2017 года в республике изменится предельная оптовая цена на голубое топливо, а в перспективе госрегулирование цен могут вообще отменить.

Согласно приказу Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года, предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке республики с 1 января по 31 марта 2017 года составит 28 000 тенге за тонну (или 14,84 тенге за литр) без учета НДС. Ранее предельная цена оптовой реализации была установлена в размере 23 106,45 тенге за тонну без налога (12,25 тенге за литр). Таким образом, оптовая цена сжиженного газа с Нового года возрастет почти на 22%. В данное время в розницу сжиженный газ на некоторых заправках продается дороже 70 тенге, передает Kazakhstan Today.

В министерстве рассказали, что изменение цены - вынужденная мера. По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях. В Минэнерго рассчитывают, что повышение цен позволит уменьшить количество посредников на пути от заводов к газозаправочным станциям и снизит поток казахстанского сжиженного газа в ближайшее зарубежье, где этот вид топлива реализуется значительно дороже.

"Не исключено, что ценники на газовых заправках тоже изменятся. Возможно, на 10-20%, но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа. Все мы помним ситуацию минувшего лета, когда казахстанский газ массово вывозился за границу, а наши потребители сутками простаивали в очередях на заправках. Мы надеемся, что повышение цены позволит всего этого избежать, пояснили в министерстве", - пишет портал Kolesa.kz

Представители ведомства также рассказали, что в перспективе Казахстан может вообще отказаться от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ, как это уже произошло с бензином и дизельным топливом. В январе Минэнерго начнет готовить пакет предложений по этому поводу, и, если идею одобрит правительство, цены на газ также отпустят в свободное плавание.

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