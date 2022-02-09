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С 2023 года в Казахстане внедрят дифференцированный тариф по потреблению воды

08.02.2022, 11:32 27586
С 2023 года в Казахстане внедрят дифференцированный тариф по потреблению воды
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане в 2023 году внедрят дифференцированный тариф по объемам потребления воды. Об этом рассказал в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Смаилова, дифференцированный тариф вводится для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы.
 
В ходе выступления премьер также сообщил, что в рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестиционных программ.
 

Также планируется выделить нуждающиеся категории населения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей", - сказал глава кабмина.

 

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Величина прожиточного минимума в РК выросла до 38 тысяч тенге

08.02.2022, 21:01 10336
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В январе текущего года прожиточный минимум составил 38,2 тысячи тенге - на 12,7% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2018-м величина прожиточного минимума выросла на 47,4%, с 2013-м - в 2,2 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно наблюдалась в Мангистауской области: 41,9 тысячи тенге - на 7,8% больше, чем годом ранее. Следом идут столица (41,2 тысячи тенге) и Алматы (39,9 тысячи тенге). В ТОП-5 также вошли Алматинская (39,5 тысячи тенге) и Акмолинская (38,6 тысячи тенге) области, сообщает finprom.kz.
 
Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Шымкенте.
 
Прожиточный минимум на мужчин значительно выше прожиточного минимума на женщин во всех возрастных категориях.
 
При этом самый высокий показатель среди мужчин приходится на юношей 14-17 лет (48,2 тысячи тенге), самый низкий - на младенцев-мальчиков в возрасте от полугода до года (25,1 тысячи тенге).
 
Среди женского населения показатели для аналогичных возрастов составляют лишь 36,9 тысячи тенге для девушек 14-17 лет и 23,6 тысячи тенге - для младенцев-девочек в возрасте от полугода до года.
 
За 2021 год адресную социальную помощь получили 990,5 тыс. человек из 198,4 тыс. семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК. На выплаты АСП за прошлый год из бюджета было выделено 68,5 млрд тенге. 
 
В Казахстане с 1 января 2022 года размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий - на 5%.
 

Завышенные цены на ГСМ выявили в нескольких регионах Казахстана

08.02.2022, 18:48 13756
Завышенные цены на ГСМ выявили в нескольких регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В нескольких регионах Казахстана выявлены факты превышения предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. В отношении реализаторов приняты меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Карагандинской области и в Нур-Султане в отношении розничных реализаторов нефтепродуктов составлены 5 протоколов об административных правонарушениях, в части превышения предельных цен на ГСМ", - сообщает пресс-служба комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК. 

 
В то же время в Павлодарской области по результатам государственных закупок между государственным учреждением и розничным реализатором заключен договор на поставку бензина марки АИ-92 по цене 250 тенге за литр.
 

Однако, с учетом установления предельных цен на нефтепродукты, сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, в части уменьшения цены с 250 тенге на 182 тенге, что исключает необходимость принятия мер отношении розничных реализаторов", - отметили в комитете.

 
Аналогичная ситуация сложилась в Туркестанской области.
 
В ведомстве напомнили, что в начале текущего года Министерством энергетики Республики Казахстан установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов сроком на 180 дней:
 
  • бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр;
  • бензин марки Аи-92 - 182 тенге за литр;
  • бензин марки Аи-93 - 182 тенге за литр;
  • бензин марки Аи-95 - 215 тенге за литр;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное):
  • в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях - 260 тенге за литр;
  • в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях - 230 тенге за литр.
 

За превышение розничными реализаторами предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность", - напомнили в комитете. 

 

Еще два человека вышли из совета директоров "Самрук-Казына"

08.02.2022, 16:44 16931
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Решением единственного акционера АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" от 28 января 2022 года внесены изменения в состав совета директоров, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE). 
 
Из совета директоров исключены Канат Бозумбаев и Данияр Акишев. 
 
В то же время в совет избран Тимур Сулейменов. 
 

С учетом внесенных изменений совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Алибек Куантыров, Алмасадам Саткалиев и Тимур Сулейменов", - сообщает пресс-служба KASE. 


Напомним, ранее из состава совета директоров "Самрук-Казына" по собственной инициативе был исключен независимый директор Вячеслав Ким.   
 

Нацбанк: запуск национальной платежной системы ожидается к 1 июля

08.02.2022, 12:04 25041
Нацбанк: запуск национальной платежной системы ожидается к 1 июля
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Запуск национальной платежной системы ожидается к 1 июля. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля", - сказал глава Нацбанка.

 
Он напомнил, что в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы - межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн платежей.
 
Пирматов также сообщил, что в текущем году будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. 
 

В 2021 году Национальный банк инициировал пилотный проект по внедрению цифрового тенге. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта", - добавил председатель НБРК.

 

Новая концепция управления госфинансами будет принята в РК

08.02.2022, 11:42 25801
Новая концепция управления госфинансами будет принята в РК
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, что в стране будет принята новая концепция управления государственными финансами до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, ее дальнейшая цифровизация обеспечат прозрачность процедур и повышение доходов бюджета. Для укрепления бюджетной самостоятельности регионов будет осуществлено реформирование межбюджетных отношений", - разъяснил Смаилов.

 
По его словам, в целях повышения эффективности бюджетных расходов будет проведен анализ мер господдержки и преференций для бизнеса. Также будет усилен контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из бюджета средств, сказал Смаилов.
 
Кроме того, глава кабмина рассказал, что по направлению "Диверсификация экономики" разработана новая концепция инвестиционной политики.
 

Планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов. Также будут изменены подходы к механизмам ГЧП с учетом необходимости сбалансированного распределения обязанностей, гарантий, рисков и доходов между инвесторами и государством", - разъяснил спикер.

 
Также планируется внедрение улучшеного модельного контракта в сфере недропользования. 
 
Совместно с созданным советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по дальнейшему улучшению бизнес-климата.
 
В целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду. 
 

Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО "ФНБ "Самрук-Казына" и НУХ "Байтерек", - сообщил премьер-министр.

 
Он также рассказал, что с целью дальнейшего развития предпринимательства и конкуренции предусмотрена реализация комплексных мер по поддержке и развитию МСБ. В рамках регулирования с "чистого листа" планируется создание Реестра обязательных требований.
 
По его словам, будут внедрены региональные программы развития МСБ, адресные меры с упором в том числе на моногорода и сельские населенные пункты.
 
Он также добавил, что в стране предлагается провести функциональный анализ НПП "Атамекен", в том числе в целях повышения эффективности ее работы по поддержке субъектов МСБ.
 

Смаилов: ставки по утильсбору будут сокращены

08.02.2022, 11:17 28821
Смаилов: ставки по утильсбору будут сокращены
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В ходе выступления на расширенном заседании правительства РК премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о скоращении ставок утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По направлению "Обеспечение макроэкономической стабильности" правительство сконцентрируется на реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности. Для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров. Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы", - сказал глава кабмина.


Кроме того, он рассказал о планах по дополнительному обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом в объеме 150 тыс. тонн.
 

Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года", - заверил он.

 

Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой южных регионов Казахстана

08.02.2022, 09:29 31391
Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой южных регионов Казахстана
Фото: сайт премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана в предстоящий вегетационный период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызской Республики не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана", - сообщили в пресс-службе правительства. 

 
Премьер-министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период. 
 
Смаилов подчеркнул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек. 
 
Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере.
 

Функция передачи доли уставного капитала в доверительное управление появилась в eGov.kz

07.02.2022, 10:37 40301
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Владельцы доли уставного капитала в бизнесе имеют возможность передать свою долю в доверительное управление на портале электронного правительства eGov.kz. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в АО "НИТ", услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно. С помощью новой услуги также можно передать учредителем (физическое лицо) доли уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление. 
 
Чтобы воспользоваться новой услугой "Передача доли уставного капитала в доверительное управление", необходимо зайти на Портал "электронного правительства". 

Далее пользователь: 
 
- авторизуется на портале;
 
- инициирует заказ услуги онлайн;
 
- выбирает подуслугу;
 
- заполняет обязательные поля;
 
- проходит автоматические проверки;
 
- прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуге);
 
- подписывает заявку с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
 
- направляет заявку в информационную систему госорганов.
 
Срок оказания услуги на eGov.kz составляет не более трех рабочих дней, следующего за днем подачи заявления. 
 
Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ. 
 

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