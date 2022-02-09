С 2023 года в Казахстане внедрят дифференцированный тариф по потреблению воды

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, что в стране будет принята новая концепция управления государственными финансами до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, ее дальнейшая цифровизация обеспечат прозрачность процедур и повышение доходов бюджета. Для укрепления бюджетной самостоятельности регионов будет осуществлено реформирование межбюджетных отношений", - разъяснил Смаилов.

По его словам, в целях повышения эффективности бюджетных расходов будет проведен анализ мер господдержки и преференций для бизнеса. Также будет усилен контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из бюджета средств, сказал Смаилов.

Кроме того, глава кабмина рассказал, что по направлению "Диверсификация экономики" разработана новая концепция инвестиционной политики.

Планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов. Также будут изменены подходы к механизмам ГЧП с учетом необходимости сбалансированного распределения обязанностей, гарантий, рисков и доходов между инвесторами и государством", - разъяснил спикер.

Также планируется внедрение улучшеного модельного контракта в сфере недропользования.

Совместно с созданным советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по дальнейшему улучшению бизнес-климата.

В целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду.

Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО "ФНБ "Самрук-Казына" и НУХ "Байтерек", - сообщил премьер-министр.

Он также рассказал, что с целью дальнейшего развития предпринимательства и конкуренции предусмотрена реализация комплексных мер по поддержке и развитию МСБ. В рамках регулирования с "чистого листа" планируется создание Реестра обязательных требований.

По его словам, будут внедрены региональные программы развития МСБ, адресные меры с упором в том числе на моногорода и сельские населенные пункты.

Он также добавил, что в стране предлагается провести функциональный анализ НПП "Атамекен", в том числе в целях повышения эффективности ее работы по поддержке субъектов МСБ.