С начала года темп роста ВВП Казахстана составил 2,5%

Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%, заявил на заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куанытров.

По информации Куантырова, рост в реальном секторе с начла года составил 2,8%, а в сфере услуг - 1,6%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование", - уточнил он.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 6,7%.

По основным отраслям экономики приток инвестиций вырос в промышленности - на 4,1%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности - на 13,7%, а также в сельском хозяйстве - на 7,4%, в операциях с недвижимостью - на 14,7%, в транспорте и складировании - на 8,5%", - проинформировал глава МНЭ.

При этом он отметил, что в региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.

В январе-сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 35% и составил 98,4 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 47,5% и составил 63,8 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 37,5% до 19,3 млрд долларов США.

Импорт товаров за указанный период составил 34,6 млрд долларов США.

В целом положительный торговый баланс составил 29,3 млрд долларов США.

По словам Куантырова, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-октябрь текущего года объем производства вырос на 4,3%.

Производство машиностроения выросло на 7,7%. В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования - на 12,4%.

Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности - 10,6%, легкая промышленность - 7,8%, напитки - 8,9%, пластмассовые изделия - 4%, продукты нефтепереработки - 3,7%, продукты питания - 3,5%.

В горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 17,8%, угля - на 1,6%, добыче металлических руд - на 0,6%.

Куантыров отметил, что в отчетном периоде зафиксировано снижение показателей добычи газа - на 1,5%, добычи нефти - на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых - на 9,9%.

С начала года объем выполненных строительных работ увеличился на 5%.

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкенте, а также Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областях. В январе-октябре введено 11,7 млн квадратных метров жилья, что на 1,1% больше аналогичного периода 2021 года", - проинформировал спикер.

При этом он уточнил, что положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях, а также в городе Шымкенте. Снижение отмечено в областях Улытау и Абай, Мангистауской, Атырауской областях, а также в городе Астане.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 8,2%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

По всем показателям положительный рост отмечается в 7 регионах - в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте", - резюмировал министр.





Премьер-министр РК Алихан Смаилов, заслушав отчет, акцентировал внимание на необходимости сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен.





Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов", - заявил он.