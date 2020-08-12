Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - С начала года ВВП Казахстана снизился на 2,9%. Об этом в ходе заседания правительства по итогам социально-экономического развития Республики Казахстан за январь - июль 2020 года доложил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Даленов, по итогам за январь - июль 2020 года производство товаров выросло на 2,1%, при этом производство услуг сократилось на 6,2%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 2,9%. Годовая инфляция составила 7,1%. Это ниже ожидаемого коридора инфляции (8-8,5%).

Продолжается рост в реальном секторе экономики. Прежде всего, в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Сохраняется положительный торговый баланс на фоне снижения импорта", - сказал министр экономики.

В то же время отмечается сокращение объемов сервисных услуг из-за карантинных ограничений, а также плановое снижение темпов добычи нефти, что стало сдерживающим фактором роста экономики.

В производственном секторе отмечается рост на 2,1%, в том числе в строительстве - на 6,3%, обрабатывающей промышленности - на 3,8%, сельском хозяйстве - на 2,5%. Вместе с тем, в отраслях сектора услуг наблюдается снижение в операциях с недвижимым имуществом на 4,3%, административном обслуживании - на 5,3%, торговле - на 11,9% и транспорте - на 15,6%.

В то же время услуги связи увеличились на 8,7%. При этом в июле по сравнению с июнем текущего года в ряде отраслей сферы услуг продолжился рост.

Так, за месяц финансовая и страховая деятельность увеличилась на 29%, услуги по проживанию и питанию - на 10,2%, передачи данных - на 6,7%, мобильной связи - на 4,1%, сети Интернет - на 2,9%. Также вырос грузооборот на 5,6%, в том числе железнодорожного транспорта - на 5,5%, транспортировка по трубопроводам - на 2,9%", - проинформировал министр.

В январе - июне внешнеторговый оборот составил $42,5 млрд. Экспорт составил $26 млрд, импорт - $16,5 млрд. Сохраняется положительное сальдо торгового баланса на уровне $9,5 млрд.

Промышленное производство увеличилось на 1,3%, в том числе обрабатывающая промышленность - на 3,8%. При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 0,4% в результате планового снижения темпов добычи нефти.

По промышленности рост отмечается в большинстве регионов. Наибольшее увеличение показали Северо-Казахстанская и Костанайская области, а также Нур-Султан.





Обрабатывающая промышленность растет опережающими темпами. Рост составил 3,8%", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Высокие темпы роста демонстрирует фармацевтика, производство готовых металлических изделий, машиностроение, в том числе автомобилестроение, легкая промышленность. В разрезе регионов высокий рост отмечается в Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях.

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