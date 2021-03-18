ЕАБР организовал размещение облигаций Samruk-Kazyna Construction в рублях на МФЦА

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития выступил единственным организатором размещения облигаций в российских рублях АО "Samruk-Kazyna Construction" (дочерняя компания АО "ФНБ "Самрук-Казына", Республика Казахстан), передает Kazakhstan Today.

Расчеты по сделке проведены 16 марта 2021 года на бирже МФЦА (Международный финансовый центра "Астана"). Книга заявок по выпуску открыта 16 марта 2021 года. Срок обращения облигаций - 1,75 года. Объем размещения составил 2 млрд российских рублей", - проинформировали в пресс-службе ЕАБР.

В банке отметили, что интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку купона на уровне 8,0% годовых. Депозитарием выпуска является AIX CSD.

Дебютная сделка в российских рублях АО "Samruk-Kazyna Construction" на площадке МФЦА открывает новые возможности для казахстанских эмитентов по диверсификации базы фондирования и использования МФЦА в качестве альтернативной площадки по привлечению долгового капитала. ЕАБР в качестве организатора готов оказывать дальнейшее содействие подобным транзакциям, способствующим интеграции финансовых рынков стран - участниц Банка", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

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