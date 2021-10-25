Фонд "Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн

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НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 1,3%, морковь - на 0,8% и сахар - на 0,7%. Наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Карагандинской (7,6%), Западно-Казахстанской (7,3%) и Акмолинской (4,8%) областях, на морковь - в Алматы (4,5%), на сахар - в Карагандинской области (5,5%), сообщает пресс-служба главы правительства.

Финансирование "оборотной схемы" в регионах увеличилось на 4,4 миллиарда тенге и достигло 45,1 миллиарда тенге. Целевой уровень обеспечен на 90,2%. Закуплено 306 тысяч тонн социально значимых товаров, что на 12% больше в сравнении с показателем прошлой недели.

Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране превышает 90% (+17,6 процентного пункта за неделю), наибольшие показатели по всем видам социально значимых продовольственных товаров достигнуты в городах Нур-Султане и Шымкенте, в Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции заключило 17 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями о снижении торговых надбавок на СЗПТ с 15% до 10%. В целом по республике заключено 125 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-министр поручил акимам регионов усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, в том числе путем увеличения финансирования "оборотной" схемы и доведения трехмесячных запасов по продуктам до рекомендованных объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.

Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание общей инфляции имеют первостепенное значение. Необходимо проводить системную работу, осуществляя ежедневный контроль ситуации по каждой товарной позиции", - сказал Мамин.