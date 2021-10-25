Фонд "Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн

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Фонд сообщил, что разместил пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 2,00% годовых. По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и "впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США", отметили в фонде.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR) и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild)", - сообщается в информации.
В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.
В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи - KASE и AIX", - отметили в фонде.
Ожидается, что выпуск также будет залистингован на Лондонской бирже LSE.
Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами - АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта", "Казахстан темир жолы", "Kegoc" и другие.