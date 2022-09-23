Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве

АСТАНА. 22 СЕНТЯЮРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства, создание современной нормативной правовой базы, дерегулирование подходов к ведению селекционной и племенной работы, повышение генетического потенциала и показателей продуктивности сельскохозяйственных животных на новый уровень.

Так, законопроектом предусматривается: реализацию программы модернизации и цифровизации в агропромышленном комплексе, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, унификацию терминов по селекционно-племенной работе в рамках Евразийского экономического союза и расширение сферы использования биоэтанола.

Были проведены заседания рабочей группы совместно с уполномоченным органом, соответствующими отделами аппарата по поступившим предложениям и замечаниям.

Принятие законопроекта положительно скажется на качественно новом уровне в сфере племенного животноводства, укреплении продовольственной безопасности страны", - сказал депутат сената Дуйсенгазы Мусин.