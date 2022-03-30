НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Сеть международных автомобильных коридоров через Казахстан планируется расширить, сообщил сегодня на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день через территорию Казахстана проходит 8 международных транзитных автомобильных коридоров. Работы по их обновлению планируется завершить в 2030 году", - сообщает пресс-служба правительства.
В частности, 2747-километровый коридор Западная Европа - Западный Китай обеспечит транзитный поток из Китая в Европу, а также в страны Центральной Азии. Полная его реконструкция проводилась в 2009-2017 годах. В связи с увеличением транспортного потока в 2023-2030 годах планируется поэтапный перевод 1363-километрового участка от Кызылорды до российской границы в I техническую категорию, сообщил Ускенбаев.
По второму коридору Алматы - Караганда - Нур-Султан - Петропавловск - граница РФ на Курган (протяженность 1868 км) проходит транзит из стран Центральной Азии и Китая в Казахстан, РФ и далее в Европу. В 2023 году будет завершена реконструкция участка Алматы - Караганда с переводом на I техническую категорию", - рассказал министр.
Третий коридор Нур-Султан - Костанай - граница РФ на Челябинск протяженностью 860 км обеспечивает транзитный поток из стран Центральной Азии через Казахстан, Россию и далее на Европу. В связи с увеличением интенсивности движения (более 7 тысяч авто/сутки) до 2023 года участок планируется перевести на I техническую категорию.
Коридор граница КНР - Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - граница РФ на Омск является одним из основных маршрутов Восточного региона. Транзит по нему направляется из Китая через территорию Казахстана, РФ и далее в Европу. Сейчас ведется реконструкция участка граница КНР - Майкапшагай - Калбатау. Работы будут завершены в 2023 году.
Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ на Барнаул протяженностью 1210 км также является востребованным маршрутом, обеспечивающим транзит из Центральной Азии и КНР через Казахстан в восточные регионы РФ и на Дальний Восток. В настоящий момент ведется реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Работы планируется завершить в 2023 году.
По 893-километровому коридору Актобе - Кандыагаш - Макат - Атырау - граница РФ на Астрахань проходит транзит Узбекистана и Туркменистана через Казахстан и РФ в Европу. Реконструкцию участков Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань планируется завершить в 2023 году. В текущем году завершится реконструкция участка Кандыагаш - Макат - Атырау.
Седьмой транспортный коридор Актобе - Уральск - Самара (протяженность 523 км) является ответвлением коридора Западная Европа - Западный Китай через Уральск на Самару и далее через Брест на Европу. В связи с увеличением интенсивности движения до 2030 года планируется реконструкция под I категорию с 4-полосным движением.
Наконец, транспортный коридор ТРАСЕКА (протяженность 4 016 км) на сегодняшний день очень востребован из-за сложившейся геополитической ситуации. Он проходит через основную часть коридора Западная Европа - Западный Китай и выходит через Актобе и Доссор к морским портам Казахстана. Коридор обеспечивает транзит через морпорты Актау и Курык грузов из Китая и стран Центральной Азии на Кавказ и далее в Европу. Сейчас ведется реконструкция участка Актобе - Кандыагаш - Макат. Также запланировано строительство участка Бейнеу - Шалкар - Иргиз. Он позволит сократить расстояние коридора на 580 км.
Ранее сообщалось, что перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за месяц увеличились на 218%. Это связано с переориентацией логистики с традиционных маршрутов через Россию.