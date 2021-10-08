СИБУР, "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз" договорились об условиях сотрудничества по нефтегазохимическим проектам

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - В рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY СИБУР, АО "Самрук-Казына" и национальная компания "КазМунайГаз" подписали соглашения по базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау, передает Kazakhstan Today.

Согласно подписанным документам, стороны определили условия создания совместных предприятий на базе интегрированного газохимического комплекса, сообщает медиапортал сообщества ТЭК.

В частности, речь идет о рассматриваемом проекте строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1250 тысяч тонн в год, а также строящемся заводе по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Доля участия СИБУРа в обоих совместных предприятиях составит 40%.

Участие СИБУРа в совместных предприятиях будет реализовано после получения всех необходимых регуляторных согласований и ввода в эксплуатацию комплекса по производству полипропилена.

СИБУР последовательно развивает нефтегазохимический бизнес и имеет богатый накопленный опыт по созданию, пуску и эксплуатации нефтехимических комплексов мирового масштаба. Наша накопленная экспертиза по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня совместно с большим опытом партнеров в Казахстане в строительстве и эксплуатации крупных производственных объектов в добыче, транспортировке и переработке нефти и газа позволят усилить позиции совместных производств на мировом рынке, добавляя новые конкурентоспособные мощности в портфели наших активов. Запуск новых мощностей также окажет положительный эффект на рост внутреннего потребления полимерной продукции в Казахстане и других странах ЕАЭС, а также усилит экспортные позиции в продуктах с высокой добавленной стоимостью за счет имеющейся инфраструктуры и компетенций СИБУРа", - отметил председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

В свою очередь, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев сообщил, что в соответствии с поручением руководства страны "КазМунайГаз" работает над созданием национальной нефтегазохимической отрасли.

В этом году, в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, мы завершаем строительство завода по производству полипропилена, запуск которого запланирован на начало 2022 года. Следующим этапом этой работы станет реализация проекта по производству полиэтилена. Здесь надо отметить, что в лице СИБУРа мы получаем надежного партнера, обладающего необходимым опытом и технологиями. Кроме того, сотрудничество позволит нам открыть дополнительные рынки сбыта для казахстанской продукции", - сказал Алик Айдарбаев.