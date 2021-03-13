Система учета нефти в Казахстане заработает в 2021 году

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Министерство энергетики совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на базе АО "НИТ" в текущем году запустит информационную систему учета нефти и газового конденсата (ИСУН) в полноценном режиме, передает Kazakhstan Today.

Механизм позволит автоматизировать процесс сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящейся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

ИСУН будет интегрирована с существующими информационными системами предприятий, работающих в сфере нефтедобычи, транспортировки и переработки. Все данные об объемах добычи, производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, потерь, ввоза и вывоза из Казахстана будут передаваться в информационную систему. Компании также могут использовать установленные приборы учета в качестве внутреннего контроля или для других целей.

Как отметили в пресс-службе, уполномоченный орган сможет оперативно принимать решения на государственном уровне на основе оперативных данных, прогнозировать оборот нефти газового конденсата, автоматически подсчитывать материальный баланс и формировать отчеты на основе полученных с приборов учета данных.

Для получения точечной информации все данные принимаются от каждой организации отдельно, а отчеты формируются в зависимости от деятельности предприятия. Например, нефтетранспортные организации передают отчеты по приему нефти от добывающих организаций, по сдаче в нефтеперерабатывающие организации и по сдаче в экспорт", - уточнили в Минэнерго.

На сегодняшний день система запущена в пилотном режиме, к ней подключены 3 нефтетранспортные организации: "КазТрансОйл", "Мунайтас" и "Казахстанско-Китайский трубопровод". В процессе подключения находится Каспийский трубопроводный консорциум. В текущем году планируется подключить к системе ряд организаций, обеспечивающих 60% от общего объема добычи нефти Казахстана. Всего в 2021-2022 годах в ИСУН данные будут отправлять 3 нефтеперерабатывающих завода, 16 мини-НПЗ, 4 нефтетранспортные организации и 100 недропользователей.

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