Смаилов избран председателем совета директоров фонда "Даму"

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр финансов Республики Казахстан Алихан Смаилов избран председателем совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает Kazakhstan Today.
Решением совета директоров от 17 апреля 2019 года А. Смаилов избран председателем совета директоров", - сообщается в пятницу на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из шести человек: Алихан Смаилов, Айдар Арифханов, Елена Бахмутова, Аскар Елемесов, Бектас Мухамеджанов, Абай Саркулов.
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