Со стороны МСБ и физлиц растет спрос на кредитование

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Республики Казахстан Олжас Кубенбаев рассказал о результатах опроса банков по кредитованию за III квартал 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно результатам опроса, наблюдается увеличение спроса на кредитование со стороны субъектов предпринимательства.

Чистое процентное изменение (ЧПИ) спроса со стороны бизнеса в III квартале 2020 года составило 34%. На фоне ослабления карантинных мер часть предпринимателей, относящаяся к пострадавшим отраслям экономики, постепенно восстанавливала свою деятельность и возобновляла платежи по кредитам. Вместе с тем ресторанный и гостиничный бизнес продолжали испытывать сложности с обслуживанием займов", - рассказал глава департамента.

По данным банков, рост спроса на кредитование в III квартале 2020 года обеспечивался в большей степени за счет отложенного спроса со стороны МСБ, а также реализации госпрограмм.

Показатели ЧПИ спроса на кредитование в малом и среднем предпринимательстве составили 41% и 38% соответственно. Кроме того, расширение продуктовой линейки отдельных банков привело к росту количества заявок, поступивших от малого бизнеса в 10 раз, при снижении средней суммы кредита. То есть, произошло увеличение спроса в количестве, но не в объёме", - пояснил Кубенбаев.

Между тем ставки по займам и уровень готовности банков кредитовать бизнес сохранились на прежнем уровне. В ряде банков повышались требования к залоговому обеспечению и финансовому положению заемщика. Основным фактором, вызвавшим повышение требований, банки считают ухудшение профиля риска в отдельных отраслях экономики.

Согласно мнению респондентов, в следующем квартале изменения спроса на кредитование со стороны среднего и крупного бизнеса не ожидается. При этом запуск новых банковских продуктов отдельными банками может оказать положительный эффект на спрос со стороны малого бизнеса.

Что касается кредитования физических лиц, то в III квартале 2020 года спрос на розничное кредитование также увеличился по всем сегментам. С возобновлением трудовой деятельности во многих сферах возросло количество заявок как на ипотечные, так и на потребительские займы", - проинформировал представитель Нацбанка.

По мнению банков, спрос на ипотечное кредитование увеличивался второй квартал подряд, на что оказали влияние перспективы развития рынка недвижимости и доступность займов, предоставляемых в рамках государственных программ. Так, количество поступивших заявок на ипотечное кредитование по отношению к предыдущему кварталу увеличилось на 85%.

В сегменте беззалогового кредитования количество заявок выросло на 52%. На фоне освоения средств по программе льготного автокредитования наблюдалось увеличение спроса на автокредиты, количество заявок выросло на 109%, при незначительном уменьшении средней суммы кредитов.

Кроме озвученных выше факторов, представители банков объясняют повышенный интерес клиентов к кредиту с реализацией отложенного спроса за период действия карантинных мер, а также с проведением маркетинговых акций и кампаний.

В IV квартале 2020 года банки ожидают небольшого увеличения спроса по всем сегментам розничного кредитования. Готовность банков предоставлять потребительские займы также несколько увеличится. Условия по потребительскому кредитованию продолжат смягчаться в части кредитного лимита и требований к платёжеспособности клиента", - отметил специалист.

Он уточнил, что в опросе банков по кредитованию за III квартал 2020 года путем анкетирования приняли участие 24 банка второго уровня, при этом с 10 из них дополнительно были проведены интервью.

Данный опрос проводится Национальным банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов", - добавил Олжас Кубенбаев.

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