Создание единого оператора жилищного строительства в Казахстане находится на завершающей стадии

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Решением единственного акционера дочерняя организация холдинга "Байтерек" - АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" прекратило свою деятельность путем присоединения к АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" (КИК), передает Kazakhstan Today.

Стоит отметить, что Казахстанской ипотечной компании перешли также функции фонда по предоставлению гарантий по завершению долевого строительства. Таким образом, создание Единого оператора жилищного строительства находится на завершающей стадии. Также планируется сменить название на "Казахстанская жилищная компания", - сообщает холдинг "Байтерек".

Напомним, холдинг "Байтерек" ведет оптимизацию своего жилищного блока по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Для этого холдинг осуществил слияние своих двух дочерних компаний "Байтерек девелопмент" и "Фонд гарантирования жилищного строительства" в третью - "Казахстанскую ипотечную компанию". С этой целью урегулированы все законодательные аспекты. КИК также будут переданы функции фонда развития предпринимательства "Даму" по субсидированию застройщиков.

Единый оператор будет работать исключительно с частными застройщиками и местными исполнительными органами по строительству доступного жилья через такие инструменты как:

1) финансирование строительства жилья через механизмы выкупа облигаций акиматов;

2) предоставление гарантий по завершению долевого строительства;

3) субсидирование по коммерческим кредитам частных застройщиков;

4) кредитование уполномоченных организаций при акиматах, а также юридических лиц, осуществляющих строительство жилья в рамках государственных программ;

5) финансирование и реализация инвестиционных проектов;

6) проведение аналитических исследований по вопросам жилищного строительства;

7) ипотечная деятельность на основании лицензии уполномоченного органа;

8) развитие стратегических IT-инициатив по вопросам строительства доступного жилья.

За счет оптимизации деятельности и исключения дублирующих функций, общие административные расходы будут сокращены на 40%, или 3,4 млрд тенге. Штатная численность будет сокращена на 32%, или 101 единицу, в том числе управленческое звено, отметили в холдинге.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

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