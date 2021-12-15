Спецкомиссию по мониторингу средств, выделенных на нацпроекты, планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Оператор Северо-Каспийского Проекта, компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В." (NCOC) и АО "Национальная компания "КазТрансГаз" сообщили о подписании соглашения о совместной работе по базовому проектированию этапа 2А месторождения Кашаган в период 2022-2023 годы, предполагающего увеличение мощности по переработке сырого газа с месторождения Кашаган на 2 млрд кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этап 2A предусматривает увеличение объемов добычи нефти ориентировочно на 50 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган за счет переработки двух миллиардов кубических метров сернистого газа в год", - сообщили в пресс-службе "КазТрансГаза".

Для реализации Этапа 2A оператору NCOC потребуется строительство двух газопроводов для транспортировки сернистого газа по существующей трассе: одного - с морского комплекса Кашаган до УКПНиГ (установка комплексной подготовки нефти и газа) "Болашак"; второго - от установки "Болашак" до газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на 1 млрд кубометров. Также предусматривается выполнение небольшого объема работ по модернизации существующих сооружений морского и наземного комплексов.

Проект предусматривает строительство нового ГПЗ по переработке сернистого газа мощностью до двух миллиардов кубических метров в год в дополнение к уже реализуемому проекту строительства ГПЗ на 1 млрд кубометров в год.

По словам управляющего директора NCOC Оливье Лазара, сейчас КазТрансГаз осуществляет очень важный проект по увеличению перерабатывающих мощностей.

Казахстанской газовой компанией предпринимаются в этом направлении очень большие шаги. В свете того, что роль газа с каждым годом возрастает и предстоит полный переход с угля на газ, нас ждет большая совместная работа. Сейчас мы находимся на важном этапе последующей разработки месторождения Кашаган. Отметим, что окончательное решение по Этапу 2A будет определено на основании результатов базового проектирования, которое надо выполнить в рамках подписанного соглашения", - сказал Оливье Лазар.

Реализация этого проекта окажет значительное влияние на социально-экономический рост Атырауского региона, будет способствовать приросту ресурсной базы газа и придаст стимулирующий эффект развитию экономики всего Казахстана, отметили в компании.



