Спецкомиссию по мониторингу средств, выделенных на нацпроекты, планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект распоряжения Министертва финансов РК "О создании постоянно действующей специальной комиссии по мониторингу средств, выделенных на реализацию национальных проектов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях осуществления мониторинга за расходованием средств, выделенных на реализацию национальных проектов Республики Казахстан, образовать Комиссию в следующем составе:
Мамин Аскар Узакпаевич - премьер-министр Республики Казахстан, председатель комиссии;
Смаилов Алихан Асханович - первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, заместитель председателя;
Кенбеил Даурен Маратович - вице-министр финансов Республики Казахстан, секретарь комиссии;
Келимбетов Кайрат Нематович - председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
Атамкулов Бейбут Бакирович - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Аймагамбетов Асхат Канатович - министр образования и науки Республики Казахстан;
Берекешев Сериккали Амангалиевич - министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Балаева Аида Галымовна - министр информации и общественного развития Республики Казахстан.
С полным списком членов спецкомиссии можно ознакомиться здесь.
Как отмечено в пояснительной записке к проекту, принятие проекта позволит обеспечить повышение эффективности дальнейшей реализации национальных проектов Республики Казахстан.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на администрацию президента Республики Казахстан, говорится в документе.