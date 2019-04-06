Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 369,63 тенге за доллар

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился до 369,63 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 369,63 тенге за доллар (-1,65 тенге), объем торгов - 35 900 тыс. USD (-21 650 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 20 банков.
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