Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 312,25 тенге за доллар

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 312,25 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 312,25 тенге за доллар (-0,13 тенге), объем торгов - 31 100 тыс. USD (-71 900 тыс. USD), указывается в сообщении, передаёт Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,3997 тенге за юань (-0,0221 тенге), объем торгов - 2 500 тыс. юаней (+1 400 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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