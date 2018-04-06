Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 319,66 тенге за доллар

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом повысился на 0,02 тенге до 319,66 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,66 тенге за доллар (-0,02 тенге), суммарный объем торгов - 94 700 тыс. USD (-8 150 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
В торгах приняли участие 27 банков.
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