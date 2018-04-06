Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 21
Новости регионов
20º Облачно
днем 29º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 319,66 тенге за доллар06.04.2018
Экономика  15:56

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом повысился на 0,02 тенге до 319,66 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,66 тенге за доллар (-0,02 тенге), суммарный объем торгов - 94 700 тыс. USD (-8 150 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 27 банков.
Просмотров: 3356
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
06.04.2018   17:52
Фото: bnews.kz
"Шеврон" может стать инвестором в строительство четвертого НПЗ в Казахстане
06.04.2018   17:48
Фото: agronews.ua
Россельхознадзор усилит контроль за ввозимой из Казахстана молочной продукцией
06.04.2018   17:05
Переговоры по Карачаганаку продлены на несколько месяцев
06.04.2018   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 319,66 тенге за доллар
06.04.2018   15:37
Фото: ru.sputnik-news.ee
Переговоры с ЕАБР по финансированию строительства газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today