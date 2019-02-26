Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 363,26 тенге за доллар

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 3,60 тенге и составил 363,26 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 363,26 тенге за доллар (-3,60 тенге), суммарный объем торгов - 143 400 тыс. USD (+47 250 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5656 тенге за рубль (-0,0337 тенге), суммарный объем торгов - 45 000 тыс. рублей (+14 900 тыс. рублей).





По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 362,92 тенге за доллар США при объеме торгов 71 900 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 420,50 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5667 тенге за рубль при объеме торгов 20 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 52,3887 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.





В торгах приняли участие 19 банков.





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