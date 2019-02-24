Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 375,87 тенге за доллар

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник составил 375,87 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте биржи, торги инструментом USDKZT_TОD и EURUSD_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 18 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). В торгах приняли участие 17 банков.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 375,87 тенге за доллар, объем торгов - 55 400 тыс. USD.

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