Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 375,74 тенге за доллар

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 375,74 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 375,74 тенге за доллар (-0,56 тенге), объем торгов - 122 400 тыс. USD (+61 000 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 20 банков.
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