Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 375,56 тенге за доллар

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 375,56 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 375,56 тенге за доллар (-1,70 тенге), объем торгов - 38 850 тыс. USD (-5 800 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

При этом средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7100 тенге за рубль, объем торгов - 25 000 тыс. рублей.

В торгах принял участие 21 банк.

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