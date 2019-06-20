Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 382,75 тенге за доллар

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 382,75 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 382,75 тенге за доллар (-0,94 тенге), объем торгов - 59 500 тыс. USD (-41 550 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 428,95 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) - 5,9770 тенге за рубль (+0,0032 тенге), объем торгов - 5 000 тыс. рублей.

Также сообщается, что средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,4200 тенге за юань (+0,0900 тенге), объем торгов - 1 880 тыс. юаней (+1 680 тыс. юаней).

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