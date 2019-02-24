Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 376,09 тенге за доллар

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторников, укрепился на 0,21 тенге и составил 376,09 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,09 тенге за доллар (-0,21 тенге), суммарный объем торгов - 259 800 тыс. USD (+125 000 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,40 тенге за доллар США при объеме торгов 137 400 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7400 тенге за рубль при объеме торгов 500 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,0500 тенге за юань при объеме торгов 400 тыс. юаней.

В торгах принял участие 21 банк.

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