Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 374,96 тенге за доллар

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, укрепился на 2,3 тенге и составил 374,96 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 374,96 тенге за доллар (-2,30 тенге), суммарный объем торгов - 125 800 тыс. USD (-12 450 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 374,70 тенге за доллар США при объеме торгов 86 950 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7100 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей;

В торгах приняли участие 24 банка.

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