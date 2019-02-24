Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 380,06 тенге за доллар

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,45 тенге, до 380,06 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,06 тенге за доллар (-0,45 тенге), суммарный объем торгов - 196 750 тыс. USD (+135 650 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8125 тенге за рубль (+0,0458 тенге), суммарный объем торгов - 16 000 тыс. рублей (-2 000 тыс. рублей).

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