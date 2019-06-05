Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 384,21 тенге за доллар

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,27 тенге, до 384,21 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 384,21 тенге за доллар (+0,27 тенге), суммарный объем торгов - 145 940 тыс. USD (-44 465 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8883 тенге за рубль (+0,0266 тенге), суммарный объем торгов - 15 000 тыс. рублей.
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