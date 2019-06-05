Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 384,21 тенге за доллар

Ежемесячные пособия воспитывающему ребенка-инвалида и пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства установлены в размере 1,4 ПМ, то есть - 41 578 тенге. Сейчас размер данных пособий составляет 31 183 тенге. Изменения коснутся более 95 тысяч получателей пособий, воспитывающих ребенка-инвалида (81 742 получателей) и ухаживающих за инвалидом первой группы с детства (13 677 получателей).