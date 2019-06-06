Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 384,20 тенге за доллар

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 0,01 тенге и составил 384,20 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 384,20 тенге за доллар (-0,01 тенге), суммарный объем торгов - 203 750 тыс. USD (+57 810 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9055 тенге за рубль (+0,0172 тенге), суммарный объем торгов - 69 000 тыс. рублей (+54 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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