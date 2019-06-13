Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 384,13 тенге за доллар

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 0,38 тенге и составил 384,13 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 384,13 тенге за доллар (+0,38 тенге), суммарный объем торгов - 207 000 тыс. USD (-85 700 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Торги инструментами RUBKZT_TOD, RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 12 июня в Российской Федерации (День России). В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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