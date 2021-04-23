Стартовала программа льготного кредитования бизнеса в районах Нового Алматы

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АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В Алматы стартовала программа льготного кредитования бизнеса для жителей Наурызбайского, Алатауского, Турксибского и Жетысуского районов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно программе, жители Наурызбайского, Алатауского, Турксибского и Жетысуского районов Алматы смогут получить кредиты на ведение бизнеса по ставке 5% годовых.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, соответствующие поправки введены в региональную программу "Almaty Business". Напомним, ранее льготное кредитование для алматинских предпринимателей в рамках вышеуказанной программы осуществлялось по процентной ставке 7% годовых.

Наибольшая часть бизнеса Алматы состоит из сферы торговли и услуг. В связи с этим, акиматом Алматы и фондом "Даму" была инициирована программа поддержки предпринимателей, действующих в сфере торговли, салонов красоты, банных комплексов, хостелов и других отраслей. Согласно проведенному анализу, субъекты малого и среднего бизнеса неравномерно распределены по районам города. По их количеству лидируют Бостандыкский, Алмалинский, Медеуский район, и их доля составляет более 50%. Путем переговоров с "Даму", акимату удалось снизить процентную ставку с 7% до 5% для жителей малоактивных районов", - сообщил заместитель акима города Алматы Максат Кикимов.

Участниками программы могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алматы. Максимальная сумма займа на одного заемщика составляет 180 млн тенге. Номинальная ставка вознаграждения - 5% для малоактивных районов, 7% для активных районов.

В рамках региональной программы, в 2021 году на паритетной основе предусмотрено 11,2 млрд тенге (переходящие и револьверные средства). На сегодняшний день поддержан 21 проект на общую сумму кредита 1346,4 млн тенге.

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