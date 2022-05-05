Ставки ввозных таможенных пошлин на автомобили не увеличивались - КГД

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Необходимо учесть, что ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразийской экономической комиссией (решение Совета ЕЭК № 80 от 14 сентября 2021 года) и данные ставки являются обязательными для Республики Казахстан. Ставки пошлин на легковые автомобили в 2022 году остались неизменными", - сообщили в пресс-службе комитета.
Напротив, по данным КГД, решением Совета Евразийского экономического союза № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена льгота по освобождению от 15% ставки пошлины на электромобили в случае предоставления соответствующих документов, определяемых Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.
Кроме того, решением № 46 от 5 апреля 2022 года на отдельные категории "чувствительных" товаров, таких как сырье и материалы для производства готовой продукции (фармация, пищевая промышленность), также введена 0% ставка ввозной таможенной пошлины.
Вместе с тем таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с главой 5 Таможенного кодекса ЕАЭС (шесть методов определения таможенной стоимости товаров) и решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2018 года № 42 "Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза", пояснили в пресс-службе.
В комитете отметили, что при покупке автомобилей гражданам рекомендуется проводить таможенную очистку путем обращения в территориальные органы государственных доходов. В случае наличия фактов неправомерных действий и других оснований для обжалования можно обращаться на короткий номер 14-14 или 8-7172-71-81-71.
Также следует учесть, что утилизационный сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга", - добавили в ведомстве.