Ставки ввозных таможенных пошлин на автомобили не увеличивались - КГД

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы увеличились ставки таможенных пошлин при растаможке автомобилей, ввезенных на территорию Республики Казахстан. Комитет государственных доходов Минфина РК официально опроверг эту информацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо учесть, что ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразийской экономической комиссией (решение Совета ЕЭК № 80 от 14 сентября 2021 года) и данные ставки являются обязательными для Республики Казахстан. Ставки пошлин на легковые автомобили в 2022 году остались неизменными", - сообщили в пресс-службе комитета.

Напротив, по данным КГД, решением Совета Евразийского экономического союза № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена льгота по освобождению от 15% ставки пошлины на электромобили в случае предоставления соответствующих документов, определяемых Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме того, решением № 46 от 5 апреля 2022 года на отдельные категории "чувствительных" товаров, таких как сырье и материалы для производства готовой продукции (фармация, пищевая промышленность), также введена 0% ставка ввозной таможенной пошлины.

Вместе с тем таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с главой 5 Таможенного кодекса ЕАЭС (шесть методов определения таможенной стоимости товаров) и решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2018 года № 42 "Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза", пояснили в пресс-службе.

В комитете отметили, что при покупке автомобилей гражданам рекомендуется проводить таможенную очистку путем обращения в территориальные органы государственных доходов. В случае наличия фактов неправомерных действий и других оснований для обжалования можно обращаться на короткий номер 14-14 или 8-7172-71-81-71.

Также следует учесть, что утилизационный сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга", - добавили в ведомстве.