Стоимость строительства оптово-распределительных центров составляет 237,5 млрд тенге

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Общая стоимость реализации проекта строительства оптово-распределительных центров составляет 237,5 млрд тенге. Об этом сообщили на селекторном заседании правительства по рассмотрению вопросов обеспечения продовольственной безопасности и создания товаропроводящей системы, передает Kazakhstan Today.

Создание товаропроводящей системы позволит привлечь и обеспечить рабочими местами порядка 10,5 тыс. специалистов, в том числе на период строительства 4,2 тыс., эксплуатации объектов 6,3 тыс. специалистов", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Для строительства объектов будут привлекаться отечественные проектные и строительные компании.

В целом мы разработали и предлагаем механизмы полного ввода к 2022 году мощностей в общем объеме 4,8 млн тонн в год. Это полностью покроет дефицит мощностей и создаст условия для последующей экспортной экспансии. С акиматами мы отработали вопросы выделения земельных участков для первых двух этапов. По остальным 15 объектам в кратчайшие сроки будут проводиться работы", - рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Планируется во всех регионах страны выстроить сеть оптово-распределительных центров, которая охватит цепочку товародвижения от производителя до полки.

Создание товаропроводящей системы предлагается реализовать в 3 этапа.

На первом этапе планируется строительство пяти оптово-распределительных центров, ориентированных на хранение сельскохозяйственных товаров, в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях.

В последующие два этапа, с учетом ограниченных возможностей республиканского бюджета, а также масштабов оптово-распределительных центров, эффективным способом привлечения инвестиций является применение механизма ГЧП.

Оптово-распределительные центры (ОРЦ) будут предлагать специализированные услуги, начиная от хранения и переработки до распределения и сбыта продукции. Данная инфраструктура позволит выстроить эффективные транспортно-логистические каналы для ключевых направлений поставок продукции. Также будут осуществляться экспортно-импортные операции в страны ЕАЭС, ЦА и Китай, что расширит рынки сбыта.

По словам министра торговли, сеть оптово-распределительных центров станет связующим звеном между основными участниками товаропроводящей системы и объединит в один кластер производителей, ритейлеров, поставщиков. Предлагаемая система полностью соответствует глобальным трендам. Однако при исследовании ведущих мировых систем, таких как Ранжис и Меркаса, ключевую роль в выстраивании торгово-логистической инфраструктуры играет государство.

К примеру, во Франции из 20 оптовых продовольственных рынков только один является частным, остальные рынки являются полностью или частично государственными. В Испании сеть ОРЦ Mercasa также является государственной. 62% акций Варшавского сельскохозяйственного оптового рынка также принадлежит государству.

Исходя из модели товаропроводящей системы и консультаций с мировыми и региональными экспертами, мы определили четкие параметры и характеристики каждого звена предлагаемой товаропроводящей сети. Оптово-распределительные центры являются элементами единой системы, в связи с чем их распределение по типам и функционалу является наиболее эффективным", - сказал Султанов.

ОРЦ, ориентированные на торговлю, будут располагаться в 20 километрах от городов, имеющих объемный рынок сбыта, выгодное географическое местоположение. Их функция будет заключаться в приближении фермеров к рынкам сбыта.

ОРЦ, ориентированные на распределение, располагаются в черте города. Наличие таможенного терминала на их территории позволит ускорить процедуру оформления грузов.

Причина необходимости создания системы хранения и реализации продуктов, производимых в стране, связана с большими затратами производителей.

По данным Министерства сельского хозяйства дефицит по стране овощехранилищ составляет порядка 70%, а в некоторых регионах эта цифра достигает 90%. Это приводит к большим потерям продукции и невозможности ее хранения в течение длительного периода. К примеру, потери овощей и фруктов составляют порядка 19%, мяса и молочной продукции - 5%. Это означает, что все расходы, понесенные предпринимателем из-за потерь, ложатся на конечную стоимость продукции.

Что касается торговой инфраструктуры, то в настоящее время в стране насчитывается 750 торговых рынков, большая часть которых (51%) является нестационарными. Следует отметить, что фактически ни один из рынков не соответствует современным требованиям.

Современные разгрузки, позволяющие быстро загружать товары (сейчас его называют "кросс-док") и отсутствие температурных складов, оказывают непосредственное влияние на цену. И, конечно же, на действующих рынках нет информационной системы по отслеживанию товаропотоков. При этом механизм доступа производителей к прилавкам создает основу искаженного ценообразования, несправедливых торговых наценок и необоснованного роста цен в определенные периоды.

Для срочного и в то же время системного решения существующих проблем и предлагается создать национальную товаропроводящую сеть, состоящую из единого комплекса оптово-распределительных центров.

Данная экосистема создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю, а также "вольется" в торговую инфраструктуру республики, образуя единый механизм.

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