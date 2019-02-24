Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - По данным онлайн-каталога Flatfy.kz Стоимость жилья в новостройках Астаны в среднем за январь выросла на 1,7%, в Алматы - на 2,6%, передает Kazakhstan Today.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Астане по итогу января 2019 составила 327 809.6 тенге, что на 1,7% больше относительно средней цены под конец 2018 года, а в Алматы - 441 090,3 тенге за квадратный метр, что на 2,6% больше, чем в конце прошлого года", - сообщает Flatfy.kz .

По информации каталога, в январе 2019 года застройщики презентовали более 30 новых проектов жилых домов и комплексов по всему Казахстану. Наибольшее количество новых проектов сконцентрировано в Астане (14 новых проектов столичных ЖК).

Также же отмечается, что средняя стоимость квадратного метра в остальных регионах республики выросла до отметки в 189 815,3 тенге. Но если рассматривать цену на новую недвижимость отдельно по регионам, то в одних регионах цена растет, а в других наоборот - снижается.

На конец первого месяца нового года средние показатели цен на новые квадратные метры составили:

Актау - 191 412,2 тенге за квадратный метр

Актобе - 165 947,8 тенге за квадратный метр

Алматы - 441 090,3 тенге за квадратный метр

Астана - 327 809,6 тенге за квадратный метр

Атырау - 266 875 тенге за квадратный метр

Караганда - 230 196,1 тенге за квадратный метр

Кокшетау - 186 825 тенге за квадратный метр

Костанай - 179 482,6 тенге за квадратный метр

Кызылорда - 158 730,2 тенге за квадратный метр

Павлодар - 157 767 тенге за квадратный метр

Петропавловск - 196 595 тенге за квадратный метр

Семей - 142 500 тенге за квадратный метр

Тараз - 130 090 тенге за квадратный метр

Уральск - 196 250 тенге за квадратный метр

Усть-Каменогорск - 172 300 тенге за квадратный метр

Шымкент - 236 035,7 тенге за квадратный метр

При этом в Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Семее произошло снижение цен относительно конца 2018 года, в Таразе и Кызылорде они остались на том же уровне, а в остальных регионах средняя стоимость квадратного метра пока не значительно, но все же выросла.

Средняя стоимость по классу жилья в Астане в январе 2019 распределилась таким образом, в сравнении с предыдущими ценами конца пришлого года:

IV класс - снижение до 238 320,1 тенге за квадратный метр

III класс - снижение до 273 797,4 тенге за квадратный метр

II класс - рост до 356 623,8 тенге за квадратный метр

I класс - рост до 493 488,7 тенге за квадратный метр

В Алматы средняя стоимость по классу жилья такая:

IV класс - рост до 257 178,6 тенге за квадратный метр

III класс - снижение до 330 892,1 тенге за квадратный метр

II класс - снижение до 432 337,5 тенге за квадратный метр

I класс - снижение до 677 834,4 тенге за квадратный метр

В Казахстане сохраняется высокий спрос на новую недвижимость, в некоторых ситуациях спрос растет и даже превышает предложение (как минимум недостаток квартир для реализации их по программе 7-20-25). Многие эксперты уверены, что в этом году цены на недвижимость еще неплохо подрастут", - заключается в обзоре.

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