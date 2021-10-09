Страны ЕАЭС договорились о пропускной способности межгосударственных линий электропередачи

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Страны ЕАЭС согласовали принципы распределения пропускной способности МГЛЭП для общего электроэнергетического рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. Договоренности достигнуты на 16-м заседании консультативного комитета по электроэнергетике, прошедшем под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова. "Таким образом, появилась ясность в достаточно важной части пакета правил общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, который должен заработать до 1 января 2025 года. К этому же сроку страны евразийской "пятерки" должны будут гармонизировать национальные законодательства с правилами общего рынка ЕАЭС. Цель этого пакета документов (включает четыре правила) - прописать алгоритм действий для участников рынка, минимизировав возможные риски нового, "шестого" энергорынка ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе организации. Представители государственных органов и энергетических компаний согласились с тем, что для каждого способа торговли электроэнергией (по свободным двусторонним договорам, биржевым срочным контрактам и сделкам на сутки вперед) будет выделяться своя доля доступной пропускной способности МГЛЭП. Причем для заключения срочных контрактов будет предусмотрена общая доля без дробления на виды таких контрактов в зависимости от периода поставки (год, квартал, месяц, неделя). Участники заседания также договорились о том, что установленные для способов торговли доли будут учитываться и при суточном планировании объемов поставок. А если доли, выделенные для торговли по свободным двусторонним договорам или срочным контрактам, не будут востребованы целиком, то их остатки будут перенесены для заключения сделок на сутки вперед. Кроме того, на заседании представители стран ЕАЭС условились об обязательности заключения договора на межгосударственную передачу электроэнергии по территории одного государства-члена в целях обеспечения функционирования электроэнергетического рынка другой страны ЕАЭС. Необходимость урегулирования этих вопросов возникла в связи с разработкой проектов правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза и правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности). Эти документы наряду с правилами взаимной торговли электроэнергией и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС будут регулировать его функционирование. При использовании информации гипер ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства .

На заседании ЕЭК принят ряд решений по дальнейшему развитию интеграционных процессов

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе состоявшегося на днях очередного заседания Советом Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены порядка 30 вопросов, сообщила пресс-служба правительства , передает KAZAKHSTAN TODAY. Согласно Основным направлениям международной деятельности в 2022 году продолжатся переговоры о преференциальных условиях торговли с Египтом, Израилем и Ираном. Будет рассмотрена целесообразность формирования зон свободной торговли с Индонезией, Монголией, Кореей, Туркменистаном, Катаром и др. Также продолжится формирование тесных связей с такими международными организациями, как ООН, ОЭСР, ОДКБ, МОТ, IMDRF, МККЗР, Европейский союз, БРИКС, направленных исключительно на содействие торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС. Решением Совета ЕЭК дополнено Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. Теперь при ввозе, перемещении и транзите подконтрольных товаров могут использоваться ветеринарные сертификаты, оформленные в электронном виде. Оцифровка данных документов позволит исключить подделку ветеринарных сертификатов и стимулировать уполномоченные органы развивать национальные информационные системы. Члены Совета ЕЭК приняли План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы, реализация которого должна способствовать комплексному решению проблемы сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС. Среди мер, предусмотренных планом, важным являются снятие на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий, развитие и применение на металлургических предприятиях ЕАЭС экологически чистых технологий переработки металлолома и развитие логистики в сфере перевозок отходов и лома черных и цветных металлов. По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев.

ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев

Фото: zakon.kz АЛМАТЫ. 8 ОКТЯБРЯ - Антимонопольному органу Евразийского экономического союза необходимы экстратерриториальные полномочия. Об этом на пленарной сессии VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. Министр отметил, что на сегодняшний день в праве союза нет полномочий в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран. Мы хотим, чтобы национальные антимонопольные органы поддержали нашу инициативу в наделении ЕЭК такими полномочиями. Этот вывод содержит и обзор конкурентного регулирования на цифровых рынках, рекомендованный в мае этого года коллегией комиссии к использованию странами ЕАЭС при выявлении и пресечении антиконкурентных действий", - отметил министр. Рассказывая о намеченных планах, Шаккалиев особое внимание уделил внедрению в право союза института антимонопольного комплаенса. По его мнению, в этом вопросе важен опыт Казахстана, который первым внедрил в свое законодательство институт антимонопольного комплаенса и сегодня успешно его реализует. Инициатива ЕЭК состоит в разработке стандартов антимонопольного комплаенса на базе международных стандартов ISO. Министр подчеркнул, что комплаенс необходимо сделать частью общей системы менеджмента качества и управления рисками в компании. Новым трендом в антимонопольном регулировании на трансграничных рынках ЕАЭС министр назвал применение инструментов "мягкого регулирования". Напомним, в этом году в право союза введен новый подобный инструмент - предупреждение, акт комиссии о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции. Справка Ежегодный евразийский антимонопольный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году в Алматы он продлится два дня, 7-8 октября. В работе форума в онлайн- и офлайн-форматах принимают участие руководители и представители антимонопольных ведомств 7 стран и 6 международных организаций. На полях форума эксперты обсуждают новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках, практику проведения расследований и разрешения споров между конкурентами и другое.

В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%