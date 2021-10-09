Страны ЕАЭС договорились о пропускной способности межгосударственных линий электропередачи

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Страны ЕАЭС согласовали принципы распределения пропускной способности МГЛЭП для общего электроэнергетического рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Договоренности достигнуты на 16-м заседании консультативного комитета по электроэнергетике, прошедшем под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова.
"Таким образом, появилась ясность в достаточно важной части пакета правил общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, который должен заработать до 1 января 2025 года. К этому же сроку страны евразийской "пятерки" должны будут гармонизировать национальные законодательства с правилами общего рынка ЕАЭС. Цель этого пакета документов (включает четыре правила) - прописать алгоритм действий для участников рынка, минимизировав возможные риски нового, "шестого" энергорынка ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе организации.
Представители государственных органов и энергетических компаний согласились с тем, что для каждого способа торговли электроэнергией (по свободным двусторонним договорам, биржевым срочным контрактам и сделкам на сутки вперед) будет выделяться своя доля доступной пропускной способности МГЛЭП. Причем для заключения срочных контрактов будет предусмотрена общая доля без дробления на виды таких контрактов в зависимости от периода поставки (год, квартал, месяц, неделя). Участники заседания также договорились о том, что установленные для способов торговли доли будут учитываться и при суточном планировании объемов поставок. А если доли, выделенные для торговли по свободным двусторонним договорам или срочным контрактам, не будут востребованы целиком, то их остатки будут перенесены для заключения сделок на сутки вперед.
Кроме того, на заседании представители стран ЕАЭС условились об обязательности заключения договора на межгосударственную передачу электроэнергии по территории одного государства-члена в целях обеспечения функционирования электроэнергетического рынка другой страны ЕАЭС.
Необходимость урегулирования этих вопросов возникла в связи с разработкой проектов правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза и правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности).
Эти документы наряду с правилами взаимной торговли электроэнергией и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС будут регулировать его функционирование.
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Страны ЕАЭС договорились о пропускной способности межгосударственных линий электропередачи
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Страны ЕАЭС согласовали принципы распределения пропускной способности МГЛЭП для общего электроэнергетического рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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