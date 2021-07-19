Страны ОПЕК+ продлили соглашение по нефти до конца 2022 года

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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Альянс ОПЕК+ продлил сделку об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам министерского заседания в Вене. В частности, страны договорились, что, начиная с августа, ежемесячно будут увеличивать общую добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до тех пор, пока не будет исчерпано нынешнее ограничение в 5,8 миллиона баррелей. Предполагается, что выйти из ограничений удастся к концу сентября следующего года.

Основным препятствием для заключения соглашения был вопрос о повышении базового уровня добычи для ОАЭ. Сейчас он определен в 3,168 млн баррелей в сутки, Эмираты настаивали на увеличении до 3,8 млн. В результате страны ОПЕК+ договорились с мая 2022 года повысить базу для ОАЭ примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, а для Кувейта - на 150 тысяч баррелей.

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