Концепция и комплекс мер направлены на создание условий и содействие развитию новых высокотехнологичных отраслей

Москва. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня прошло в формате видео-конференц-связи 96-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств, в ходе которого страны СНГ одобрили концепцию развития промышленной кооперации до 2030 года, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.





Особое внимание в рамках заседания было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере промышленности, информирует sputnik.kz.





Членами экономического совета одобрены проекты концепции развития промышленной кооперации государств - участников СНГ и комплекса мер по развитию промышленной кооперации государств - участников СНГ на период до 2030 года, рассмотрен отчет о деятельности совета по промышленной политике государств - участников СНГ в 2018-2021 годах", - сообщили в пресс-службе комитета.





Отмечается, что концепция и комплекс мер направлены на создание условий и содействие развитию новых высокотехнологичных отраслей, ускоренной модернизации и технологического обновления промышленного производства в СНГ.





Участники заседания выразили надежду на то, что в скором времени будет увеличен объем производства и экспорт конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости. Будут достигнуты международные стандарты по качеству продукции, созданы новые рабочие места.





Также стороны пришли к выводу, что наиболее активно между странами работа ведется в транспортной отрасли и в агропромышленном комплексе. Многие страны посчитали, что нужно включить в перечень дополнительные мероприятия по обеспечению стабильности экономической ситуации.





В ходе заседания рассмотрен проект меморандума о сотрудничестве государств - участников СНГ в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи. Принятие меморандума будет способствовать целенаправленным и согласованным действиям компетентных органов государств - участников СНГ и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ по содействию недопущения формирования ключевых предпосылок возникновения мошенничества на сетях электросвязи", - добавили в пресс-службе исполкома СНГ.





Кроме того, в рамках заседания рассмотрена информация о препятствиях во взаимной торговле государств - участников СНГ и рекомендациях по их устранению.





Также в ходе заседания были утверждены программа по развитию национальных ядерных инфраструктур государств - участников СНГ и план мероприятий по ее реализации.





Программа позволит определить шаги для совершенствования ядерной инфраструктуры или повышения эффективности существующих инструментов для гармоничного и безопасного развития инфраструктуры и отрасли в целом, включая совершенствование нормативно-правовой базы и институциональной основы, развитие кадрового потенциала, принятие мер по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - отметили в комитете СНГ.





Помимо прочего, был представлен доклад о цифровой трансформации электроэнергетики государств - участников СНГ с учетом вопросов энергетической безопасности. Доклад содержит описание основных цифровых технологий, доступных и применяемых в настоящее время в электроэнергетике, включая их основные характеристики и бизнес-процессы.





Члены экономического совета одобрили отчет о деятельности межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств - участников СНГ, в котором представлены основные направления и итоги работы совета в 2018-2021 годах.





Отмечено, что основными результатами деятельности совета стали совершенствование практической деятельности органов страхового надзора государств - участников СНГ, активизация взаимодействия и взаимопомощи этих органов, обеспечение постоянного обмена опытом и информацией по вопросам развития регионального страхового рынка, методов и средств контроля его деятельности, сохранение и расширение многосторонних связей в рамках СНГ.





Следующее заседание экономического совета планируется провести 17 марта 2023 года в Москве.